Cuánto sale el Nissan Versa según el Libro Azul: es el auto usado más vendido de México

El precio de las unidades fabricadas entre 2015 y 2019 también muestra una estabilidad notable. Estos vehículos suelen encontrarse desde los 145,000 pesos. Muchos conductores prefieren estas versiones para el trabajo diario o traslados familiares debido a su amplio espacio en la cajuela y su consumo eficiente de combustible en ciudad.

Modelo 2023 Exclusive CVT: $313,000

Modelo 2022 Advance CVT: $279,500

Modelo 2021 Sense MT: $228,900

Modelo 2020 Advance MT: $236,800

Modelo 2019 Exclusive TA: $210,100

Modelo 2018 Advance MT: $188,500

Modelo 2015 Sense MT: $151,900 versa nissan Este auto usado tiene mucho valor de reventa.

El éxito comercial del Nissan Versa surge de su sencillez mecánica. Los talleres mecánicos en todo México conocen bien el sistema de este coche, lo cual abarata las reparaciones frecuentes. Los propietarios valoran que el mantenimiento anual sea accesible y que las piezas de reemplazo existan en cualquier refaccionaria local.

Muchos usuarios optan por este auto usado porque representa una inversión segura. La rotación de este vehículo en los lotes de venta es constante. Quien compra un Versa hoy, sabe que podrá venderlo mañana sin que el precio baje de forma drástica, protegiendo así su patrimonio económico frente a la inflación.