Cuánto sale el Nissan Versa según el Libro Azul: es el auto usado más vendido de México

El mercado automotor en México mantiene una tendencia clara durante este año. Los compradores buscan vehículos que ofrezcan seguridad y un valor de reventa estable. En ese contexto, el Nissan Versa destaca como la opción preferida por miles de conductores que buscan renovar su unidad sin gastar una fortuna.
Las guías de precios oficiales muestran cifras interesantes para quienes desean adquirir este auto. La alta demanda de este modelo facilita que las operaciones de compra y venta ocurran con rapidez. La disponibilidad de piezas y la confianza en la marca japonesa influyen directamente en que los clientes elijan este ejemplar sobre otros competidores del segmento.
Valuaciones del Libro Azul para el Nissan Versa
Al revisar los datos actuales, un auto usado de este tipo mantiene cifras competitivas. Un modelo con pocos años de antigüedad ronda entre los 215,000 y los 310,000 pesos. Estos montos dependen siempre del estado de la carrocería, el funcionamiento del motor y el equipamiento interior que ofrezca la versión específica.
El precio de las unidades fabricadas entre 2015 y 2019 también muestra una estabilidad notable. Estos vehículos suelen encontrarse desde los 145,000 pesos. Muchos conductores prefieren estas versiones para el trabajo diario o traslados familiares debido a su amplio espacio en la cajuela y su consumo eficiente de combustible en ciudad.
- Modelo 2023 Exclusive CVT: $313,000
- Modelo 2022 Advance CVT: $279,500
- Modelo 2021 Sense MT: $228,900
- Modelo 2020 Advance MT: $236,800
- Modelo 2019 Exclusive TA: $210,100
- Modelo 2018 Advance MT: $188,500
- Modelo 2015 Sense MT: $151,900
El éxito comercial del Nissan Versa surge de su sencillez mecánica. Los talleres mecánicos en todo México conocen bien el sistema de este coche, lo cual abarata las reparaciones frecuentes. Los propietarios valoran que el mantenimiento anual sea accesible y que las piezas de reemplazo existan en cualquier refaccionaria local.
Muchos usuarios optan por este auto usado porque representa una inversión segura. La rotación de este vehículo en los lotes de venta es constante. Quien compra un Versa hoy, sabe que podrá venderlo mañana sin que el precio baje de forma drástica, protegiendo así su patrimonio económico frente a la inflación.