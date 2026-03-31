Cuánto cuesta llenar el tanque de tu Toyota Hilux o Corolla tras los aumentos de la nafta

Aquellos usuarios que utilizan las versiones diésel de esta camioneta enfrentan un escenario similar. Llenar los 80 litros con gasoil premium requiere un desembolso de $180.720, partiendo desde una reserva mínima. La escalada de valores en este segmento productivo afecta de manera directa a los costos logísticos y de transporte en diferentes sectores de la economía regional.

Presupuesto para un Corolla o un Volkswagen Gol

El segmento de los sedanes y vehículos compactos también siente la presión de las nuevas tarifas vigentes. Un Corolla, el modelo emblemático de la marca japonesa con un tanque de 50 litros, exige hoy un pago de $99.950 para completar su carga con la opción más económica. Si el conductor prefiere utilizar nafta premium, el valor total del llenado se ubica en los $111.400, superando así la barrera de las tres cifras en pesos.

gol El VW Gol es el auto usado más popular del país.

Por otro lado, el Volkswagen Gol, que mantiene una presencia masiva en las calles argentinas, posee una capacidad de 55 litros. Este vehículo requiere $109.945 para llenar el depósito con la versión súper y unos $122.540 si se elige el producto de mayor calidad. La diferencia de cinco litros adicionales respecto al sedán de Toyota se percibe claramente en el comprobante de pago final.

A continuación se detallan los valores de referencia para completar el tanque:

Toyota Hilux (80L): $159.920

Hilux (80L): $159.920 Corolla (50L): $99.950

(50L): $99.950 Volkswagen Gol (55L): $109.945

Factores externos

La inestabilidad del barril de crudo Brent en el mercado internacional, sumada a los ajustes por la inflación interna, derivó en un incremento del 20% en los costos de movilidad durante el último mes. Para un ciudadano que carga combustible dos veces cada treinta días, este gasto representa actualmente una porción muy alta del salario mínimo vital y móvil. La variación constante de la nafta genera incertidumbre sobre el techo que podrían alcanzar estos valores en el corto plazo.

Los empresarios del sector estacionero manifiestan su preocupación por una posible caída en el volumen de ventas ante la pérdida de poder adquisitivo de los clientes. Muchos conductores optan ahora por utilizar aplicaciones de beneficios o esperar a los días de promociones bancarias para intentar reducir el peso de estos aumentos. Mientras tanto, el presupuesto para circular continúa su camino ascendente sin indicios de una estabilización cercana.