Compró una granja abandonada y descubrió un tesoro de autos clásicos

"Estos han estado aquí toda mi vida y algo más, y tengo 31 años", comentó Silas en su recorrido por la granja. Asombrado, registró cada hallazgo mientras apartaba ramas y maleza para revelar nuevos tesoros automovilísticos ocultos entre la vegetación.

Actualmente, muchos autos presentan un estado que podría describirse como "incompleto". Puertas ausentes, ruedas desaparecidas y otras piezas fundamentales se perdieron con el paso del tiempo o fueron extraídas previamente para otros usos.

Décadas de exposición afectaron de manera desigual a la granja de vehículos. Algunos ejemplares mantienen líneas reconocibles mientras otros sucumbieron bajo el peso de los años y las inclemencias climáticas hasta convertirse en masas informes de metal oxidado.

Rescate y preservación del patrimonio automovilístico

Sorprendentemente, esta granja convertida en depósito improvisado alberga piezas de considerable valor para coleccionistas especializados. Marcas emblemáticas de la industria norteamericana duermen su largo sueño bajo capas de polvo y vegetación invasora.

La variedad de marcas presentes en esta colección rural impresiona por su diversidad. Los Chevrolet constituyen la mayor parte del hallazgo, pero también abundan Ford, Buick y Dodge entre la vegetación de la granja.

"No vamos a entrar y aplastar gran parte de esto, no me sentiría bien", afirmó el nuevo propietario expresando su intención de preservar este patrimonio automovilístico. "Vamos a salvar muchas cosas. No vamos a destruir estos autos antiguos", agregó.