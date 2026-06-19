Citroën busca sacudir el mercado con el nuevo 2CV en su versión eléctrica: cuánto saldrá y cuándo llegaría

La compañía confirmó que el modelo utilizará una nueva plataforma diseñada exclusivamente para autos eléctricos, la misma que también servirá de base para el próximo Fiat Panda. Esta decisión descarta cualquier posibilidad de incorporar motores de combustión en el nuevo 2CV.

citroen 2cv 2 El Citroën 2CV, eléctrico y renovado. Foto: Simolude

La estrategia difiere de la aplicada en modelos como los Citroën C3 y C3 Aircross, que pueden ofrecer tanto mecánicas tradicionales como configuraciones totalmente eléctricas gracias a la plataforma Smart de Stellantis, según información difundida por el sitio especializado DiarioMotor.

Más allá de su impacto comercial, el proyecto también encaja con los objetivos ambientales que persiguen los fabricantes europeos. Según se espera, la Unión Europea implementará un sistema de “supercréditos” que otorgaría mayor peso a los vehículos pequeños y eléctricos al momento de calcular las emisiones promedio de cada grupo automotor.

En ese escenario, el futuro 2CV no solo buscaría conquistar a los nostálgicos, sino también convertirse en una pieza clave dentro de la estrategia de electrificación de Citroën y Stellantis.

citroen 2cv 3 Citroën busca sacudir el mercado con el nuevo 2CV en su versión eléctrica. Foto: Simolude.

En cuanto al precio, y según diversos sitios europeos, el nuevo Citroën 2CV eléctrico tendrá un "precio objetivo" de menos de 15.000 euros, por lo que en Argentina ya se calcula también a la espera de novedades sobre su posible arribo.

Aunque todavía no se conocen detalles técnicos ni una fecha oficial de lanzamiento, la confirmación de su regreso ya genera expectativa entre los fanáticos, que esperan fuertes noveades durante la segunda mitad de 2026 y la primera de 2027 de un modelo que marcó una época y que ahora se prepara para escribir un nuevo capítulo en versión eléctrica. A estar atentos.