Citroën busca sacudir el mercado con el nuevo 2CV en su versión eléctrica: cuánto saldrá y cuándo llegaría

Lo que hace apenas unos años parecía una simple especulación comienza a tomar forma en la industria automotriz. En medio de la ola de modelos históricos que regresan al mercado, Citroën confirmó que trabaja en una reinterpretación moderna del mítico 2CV, uno de sus autos más emblemáticos.
La noticia llega en un contexto marcado por el rescate de nombres legendarios. Renault ya sorprendió con el renacimiento de modelos como el Renault 5, el Renault 4 y el Twingo. Ahora, Citroën busca recorrer un camino similar. Según adelantó la marca, el futuro 2CV conservará algunos de los rasgos visuales más característicos del modelo original, aunque adaptados a una propuesta completamente moderna.
El nuevo Citroën 2CV será exclusivamente eléctrico: precio y fecha posible de salida
A diferencia de otros autos desarrollados por Stellantis bajo una estrategia denominada “multienergía”, el futuro Citroën 2CV apostará únicamente por la electrificación.
La compañía confirmó que el modelo utilizará una nueva plataforma diseñada exclusivamente para autos eléctricos, la misma que también servirá de base para el próximo Fiat Panda. Esta decisión descarta cualquier posibilidad de incorporar motores de combustión en el nuevo 2CV.
La estrategia difiere de la aplicada en modelos como los Citroën C3 y C3 Aircross, que pueden ofrecer tanto mecánicas tradicionales como configuraciones totalmente eléctricas gracias a la plataforma Smart de Stellantis, según información difundida por el sitio especializado DiarioMotor.
Más allá de su impacto comercial, el proyecto también encaja con los objetivos ambientales que persiguen los fabricantes europeos. Según se espera, la Unión Europea implementará un sistema de “supercréditos” que otorgaría mayor peso a los vehículos pequeños y eléctricos al momento de calcular las emisiones promedio de cada grupo automotor.
En ese escenario, el futuro 2CV no solo buscaría conquistar a los nostálgicos, sino también convertirse en una pieza clave dentro de la estrategia de electrificación de Citroën y Stellantis.
En cuanto al precio, y según diversos sitios europeos, el nuevo Citroën 2CV eléctrico tendrá un "precio objetivo" de menos de 15.000 euros, por lo que en Argentina ya se calcula también a la espera de novedades sobre su posible arribo.
Aunque todavía no se conocen detalles técnicos ni una fecha oficial de lanzamiento, la confirmación de su regreso ya genera expectativa entre los fanáticos, que esperan fuertes noveades durante la segunda mitad de 2026 y la primera de 2027 de un modelo que marcó una época y que ahora se prepara para escribir un nuevo capítulo en versión eléctrica. A estar atentos.