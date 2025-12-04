Casa rodante 5 estrellas: Rolls-Royce lanza su autocaravana de lujo en 2026

Embed - 2026 Rolls Royce Motorhome: The Pinnacle of Luxury Travel!

El lujo se extiende a cada detalle del diseño interior, que incluye:

Pisos de mármol.

Sistema de sonido de alta fidelidad.

Cocina de alta gama con electrodomésticos integrados.

Además, se rumorea que ciertas configuraciones a medida incorporan un jacuzzi retráctil o un garaje trasero con espacio suficiente para un scooter eléctrico o incluso un coupé de la marca.

¿Cuánto cuesta la casa rodante de Rolls-Royce?

La experiencia de conducción también es única. El vehículo cuenta con un tren motriz híbrido de alto rendimiento, asegurando una marcha silenciosa y estable que da la sensación de "flotar" sobre el asfalto según la información oficial de Rolls-Royce. La seguridad no se queda atrás: incorpora sensores de visión nocturna, asistente de mantenimiento de carril y un piloto semiautónomo avanzado. El puesto de conducción es completamente digital, con una pantalla panorámica que se complementa con un sistema de control por voz y cámaras 360º con detección de obstáculos.

La producción en serie comenzaría en 2026 y, dada la extrema personalización que ofrece la marca, se anticipan tiempos de espera de hasta seis meses. El precio que trascendió es de 2,5 a 3 millones de dólares según el sitio Car Beats. El Rolls-Royce Motorhome 2026 no es solo un vehículo, sino una declaración de estatus y opulencia.