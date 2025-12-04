La casa rodante de la automotriz Rolls-Royce es de no creeer. El motorhome combina tecnología de punta y diseño artesanal que la convierten en un verdadero lujo.
Casa rodante 5 estrellas: Rolls-Royce lanza su autocaravana de lujo en 2026
La firma automotriz británica Rolls-Royce lanzó una casa rodante que parece sacada de un sueño. Una exageración de tecnología y confort
Rolls-Royce y su casa rodante de lujo
Viajar en la Motorhome Rolls-Royce 2026 promete cambiar de manera sustancial los viajes en casa rodante y comenzar a entender lo que significa lujo en movimiento. La legendaria marca británica, reconocida por sus vehículos exclusivos y acabados artesanales, se anima en el segmento de las casas rodantes con un modelo futurista con tecnología de última generación.
Esta casa rodante no es un simple vehículo recreativo, sino más bien un hogar con ruedas que ofrece una experiencia comparable a un hotel 5 estrellas. El uso de materiales nobles como madera maciza y cuero curtido a mano, junto con un interior que funciona como un departamento móvil, la destacan en un mercado dominado por marcas premium como Mercedes-Benz y Volvo.
El lujo se extiende a cada detalle del diseño interior, que incluye:
- Pisos de mármol.
- Sistema de sonido de alta fidelidad.
- Cocina de alta gama con electrodomésticos integrados.
Además, se rumorea que ciertas configuraciones a medida incorporan un jacuzzi retráctil o un garaje trasero con espacio suficiente para un scooter eléctrico o incluso un coupé de la marca.
¿Cuánto cuesta la casa rodante de Rolls-Royce?
La experiencia de conducción también es única. El vehículo cuenta con un tren motriz híbrido de alto rendimiento, asegurando una marcha silenciosa y estable que da la sensación de "flotar" sobre el asfalto según la información oficial de Rolls-Royce. La seguridad no se queda atrás: incorpora sensores de visión nocturna, asistente de mantenimiento de carril y un piloto semiautónomo avanzado. El puesto de conducción es completamente digital, con una pantalla panorámica que se complementa con un sistema de control por voz y cámaras 360º con detección de obstáculos.
La producción en serie comenzaría en 2026 y, dada la extrema personalización que ofrece la marca, se anticipan tiempos de espera de hasta seis meses. El precio que trascendió es de 2,5 a 3 millones de dólares según el sitio Car Beats. El Rolls-Royce Motorhome 2026 no es solo un vehículo, sino una declaración de estatus y opulencia.