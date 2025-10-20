Cada cuánto tiempo revisar el agua del auto para evitar que levante temperatura

Por lo general, debes de revisar el nivel del líquido refrigerante al menos una vez al mes, y antes de viajes largos. Es crucial hacerlo con el motor completamente frío, revisando que el nivel esté entre las marcas de mínimo y máximo del depósito.

Consulta el manual de tu auto, pero como regla general, el líquido en cuestión debe cambiarse cada dos años o 40.000 kilómetros (lo que ocurra primero).

El nivel de esta agua debe estar siempre entre las marcas de "mínimo" y "máximo" en el depósito de expansión. Nunca debe estar por debajo de la marca de mínimo.

Otro punto importante a tener en cuenta es el color del agua. Si se ve sucio, marrón o con óxido, es señal de que necesita un cambio anticipado, incluso si no ha alcanzado el límite de tiempo o kilómetros.

En plena reposición, otra de las cosas que puedes hacer es revisar debajo del auto para detectar manchas de líquido, lo que podría indicar una fuga. Si tienes alguna duda de todo esto, lo ideal sería que te contactes con un taller especializado en este tipo de revisiones.

Por qué un auto puede levantar temperatura

Más allá de la falta de agua, lo cierto es que un auto puede levantar temperatura por una gran variedad de factores. Algunos de los más comunes son los siguientes: