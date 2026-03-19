BYD: así es su primera pickup con motor eléctrico

“Argentina es uno de los mercados más relevantes para el segmento de pick-ups, y por eso el inicio de la preventa de BYD SHARK DMO representa un paso muy importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo en el país" explicó Bernardo Fernández Paz, Director Comercial de BYD Argentina.

Con este modelo no solo ampliaremos nuestro portafolio local, sino que introducimos por primera vez en este segmento la tecnología DMO (Dual Mode Off-road), una plataforma desarrollada para combinar eficiencia energética, capacidad off-road y una nueva experiencia de conducción. BYD SHARK DMO refleja la visión de BYD de llevar la tecnología de nuevas energías a todos los segmentos del mercado automotor de nuestro país, demostrando que la electrificación también puede ofrecer potencia, versatilidad y desempeño para distintos tipos de uso”, resumió Fernández Paz.

La innovadora plataforma DMO (Dual Mode Off-road), es un sistema desarrollado por BYD para combinar alto desempeño, eficiencia energética y capacidades off-road. Esta arquitectura híbrida enchufable integra un sistema de propulsión eléctrica con tracción integral inteligente, que entrega respuesta inmediata, mayor control y estabilidad incluso en condiciones exigentes de manejo.

(Dual Mode Off-road), es un sistema desarrollado por BYD para combinar alto desempeño, eficiencia energética y capacidades off-road. Esta arquitectura híbrida enchufable integra un sistema de propulsión eléctrica con tracción integral inteligente, que entrega respuesta inmediata, mayor control y estabilidad incluso en condiciones exigentes de manejo. BYD SHARK DMO ofrece 430 CV de potencia combinada, 650Nm de torque y acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, posicionándose entre los vehículos con mayor desempeño del segmento.

de potencia combinada, 650Nm de torque y acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, posicionándose entre los vehículos con mayor desempeño del segmento. Permite recorrer hasta 100 km en modo 100% eléctrico , ideal para trayectos urbanos sin consumo de combustible y con una conducción silenciosa.

, ideal para trayectos urbanos sin consumo de combustible y con una conducción silenciosa. Para viajes más largos , la gestión híbrida optimiza el uso de energía y permite alcanzar hasta 840 km de autonomía total combinada, manteniendo la capacidad de carga, remolque y versatilidad que caracterizan a este tipo de vehículos.

, la gestión híbrida optimiza el uso de energía y permite alcanzar hasta 840 km de autonomía total combinada, manteniendo la capacidad de carga, remolque y versatilidad que caracterizan a este tipo de vehículos. Confort de conducción: suavidad y control en cualquier terreno

suavidad y control en cualquier terreno La Super Hybrid de BYD prioriza el uso de la propulsión eléctrica en la mayoría de las situaciones de manejo, lo que permite una conducción particularmente suave, silenciosa, eficiente como así también de alto desempeño en cualquier camino.

en la mayoría de las situaciones de manejo, lo que permite una conducción particularmente suave, silenciosa, eficiente como así también de alto desempeño en cualquier camino. Sistema de suspensión independiente de doble horquilla tanto en el eje delantero como en el trasero, una configuración única dentro del segmento, que mejora el equilibrio entre confort de marcha, estabilidad y control, incluso en terrenos exigentes.

tanto en el eje delantero como en el trasero, una configuración única dentro del segmento, que mejora el equilibrio entre confort de marcha, estabilidad y control, incluso en terrenos exigentes. Es la primera pick-up con plazas traseras confortables, debido a su reclinación de más de 27° que la distinguen entre la competencia.

Pickup china BYD: diseño inspirado en la cara de un tiburón

BYD SHARK DMO presenta un diseño frontal inspirado en la cara de un tiburón, dándole un fuerte carácter, donde se destacan las luces de contorno LED, un elemento distintivo que refuerza su identidad visual, con diseño agresivo y espíritu robusto.

Pickup BYD motor eléctrico híbrido 1

Las proporciones también marcan una diferencia dentro de su categoría. Con una distancia entre ejes de 3.260 mm, BYD SHARK DMO favorece la estabilidad en ruta, el confort y una mejor distribución del espacio interior, gracias a la batería Blade que permite un piso superplano.

A esto se suma una carrocería de gran presencia en el segmento, con dimensiones de 5.457 mm de largo, 1.971 mm de ancho y 1.925 mm de alto, posicionando al modelo entre los vehículos de mayor porte dentro de las pick-ups medianas.

Pickup BYD motor eléctrico híbrido interior 2

Pickup china BYD: interior inteligente, confort, tecnología y versatilidad