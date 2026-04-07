Autos 0km: la oportunidad que ofrece una marca china al bajar hasta 5.000 dólares sus precios

El mercado automotor sigue moviéndose en Argentina, de la mano de la reconfiguración que surge de las modificaciones en el marco impositivo y las condiciones de importación de autos 0km. En ese marco, abril comenzó con novedades importantes que ya se instalan en la conversación. Como la de la automotriz china Jetour, que anunció una rebaja de hasta 12% en algunos de sus vehículos.
Precisamente, la marca china anunció que bajó hasta 5.000 dólares sus precios en el país. Y entre los modelos de autos alcanzados por las bajas se encuentran:
- X70 Plus, que bajó de 40.500 a 35.600 dólares
- Dashing 1.6 turbo, que se redujó de 38.500 a 36.900 dólares
- Jetour T1 4x4 naftero, cuyo valor descendió de 51.900 a 49.900 dólares.
El precio de los autos chinos y el mensaje de ACARA
Sin embargo, desde ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), advierten que este proceso recién comienza. La entidad recomendó cautela a quienes evalúan adquirir un auto, ya que consideran que el mercado se encuentra en plena transición y podría ofrecer mejores oportunidades a corto y mediano plazo a quienes buscan la oportunidad de adquirir un vechículo.
Según explicaron desde la entidad, variables clave como el financiamiento aún se están acomodando, y se espera que en los próximos meses haya créditos más accesibles que faciliten el ingreso a un 0 km, lo que genera expectativa en miles de argentinos.
En ese sentido, proyectaron que la competencia entre marcas, junto con una mayor oferta y cierta normalización del mercado, podría consolidar una tendencia a la baja en los precios de los autos 0km.
La venta de auto y los números que dejó marzo en Argentina
En cuanto a la venta de autos, los datos más recientes muestran distintas señales. Durante marzo de 2026 se patentaron 48.972 vehículos, un 1,2% más que en el mismo mes del año anterior, cuando se habían registrado 48.389 unidades.
En comparación con febrero, el crecimiento fue más significativo: los patentamientos aumentaron un 16,5% frente a las 42.027 unidades del mes previo.
Más allá de estos números, el balance del primer trimestre sigue arrojando resultado negativo. Entre enero y marzo se registraron 157.455 unidades, lo que representa una caída del 3,1% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 162.475 vehículos.
Así, aunque el mercado muestra signos de recuperación en el corto plazo, todavía no logra revertir la tendencia negativa en el acumulado anual, en un escenario donde los concesionarios apuestan a una mejora progresiva de las condiciones para posibles compradores.