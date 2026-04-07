Autos 0km: la oportunidad que ofrece una marca china al bajar hasta 5.000 dólares sus precios

auto chino 2 El T1 de la marca china Jetour ha llamado la atención de muchos argentinos a la hora de buscar un auto 0km. Foto: Jetour

Según explicaron desde la entidad, variables clave como el financiamiento aún se están acomodando, y se espera que en los próximos meses haya créditos más accesibles que faciliten el ingreso a un 0 km, lo que genera expectativa en miles de argentinos.

En ese sentido, proyectaron que la competencia entre marcas, junto con una mayor oferta y cierta normalización del mercado, podría consolidar una tendencia a la baja en los precios de los autos 0km.

La venta de auto y los números que dejó marzo en Argentina

En cuanto a la venta de autos, los datos más recientes muestran distintas señales. Durante marzo de 2026 se patentaron 48.972 vehículos, un 1,2% más que en el mismo mes del año anterior, cuando se habían registrado 48.389 unidades.

x70 auto chino El X70 plus, otro los modelos de autos provenientes de China que bajó sus precios en Argentina. Foto: gentileza

En comparación con febrero, el crecimiento fue más significativo: los patentamientos aumentaron un 16,5% frente a las 42.027 unidades del mes previo.

Más allá de estos números, el balance del primer trimestre sigue arrojando resultado negativo. Entre enero y marzo se registraron 157.455 unidades, lo que representa una caída del 3,1% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 162.475 vehículos.

Así, aunque el mercado muestra signos de recuperación en el corto plazo, todavía no logra revertir la tendencia negativa en el acumulado anual, en un escenario donde los concesionarios apuestan a una mejora progresiva de las condiciones para posibles compradores.