Así sería la nueva versión de la Renault Kangoo: el modelo 2026 de la famosa furgoneta

La Renault Kangoo es una furgoneta compacta multipropósito versátil y popular, fabricada por Renault desde 1997, disponible en versiones de carga y pasajeros, y destacando por características como su amplio espacio. La primera generación dejó de producirse en Argentina a fines de marzo de 2018, mientras que en Europa lo hizo a mediados de 2020.
Al día de hoy, son muchos los nostálgicos que recuerdan a esta furgoneta, y se preguntan cómo sería la nueva versión de este modelo. La pregunta tiene respuesta gracias a Gemini, la herramienta de inteligencia artificial.
Así sería la nueva Renault Kangoo, según la inteligencia artificial
La Kangoo 2026 mantiene la silueta característica que la hizo famosa, pero la moderniza con líneas más aerodinámicas y robustas, alineadas con el actual lenguaje de diseño de Renault.
El primer cambio puede verse en la parte frontal, que incorpora la nueva firma lumínica de Renault, con faros Full LED adaptativos más estilizados que se integran con una parrilla más grande y prominente, centrada por el rombo corporativo de gran tamaño.
Uno de los avances más notables es la incorporación de la tecnología E-TECH. La Renault Kangoo 2026 se ofrece en versiones 100% eléctrica (E-Tech Electric) y también con opciones de motores térmicos modernos de baja cilindrada y alta eficiencia.
Mantiene la versatilidad de carga, con un diseño que maximiza el espacio tanto para pasajeros (en la versión familiar) como para carga. Como si todo fuese poco, Renault la ha equipado con un paquete completo de Asistencias Avanzadas a la Conducción que incluye varios lujos.
El interior de una furgoneta de lujo
El interior de la Renault Kangoo 2026 está diseñado para ser un espacio que combina la funcionalidad robusta de una furgoneta con la ergonomía, la tecnología y el confort de un vehículo familiar moderno de Renault.
A pesar de sus orígenes utilitarios, se ha puesto énfasis en el confort de los ocupantes al realizar esta nueva furgoneta. Los asientos delanteros son ergonómicos, con soporte lumbar mejorado y opciones de calefacción.
Los materiales del interior están pensados para ser resistentes y fáciles de limpiar, y el frente tiene una gran cantidad de tecnología, con una pantalla de info entretenimiento incluida. ¿Te comprarías esta furgoneta?