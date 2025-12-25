Así sería la nueva versión de la Renault Kangoo: el modelo 2026 de la famosa furgoneta

El primer cambio puede verse en la parte frontal, que incorpora la nueva firma lumínica de Renault, con faros Full LED adaptativos más estilizados que se integran con una parrilla más grande y prominente, centrada por el rombo corporativo de gran tamaño.

Uno de los avances más notables es la incorporación de la tecnología E-TECH. La Renault Kangoo 2026 se ofrece en versiones 100% eléctrica (E-Tech Electric) y también con opciones de motores térmicos modernos de baja cilindrada y alta eficiencia.

furgoneta, inteligencia artificial Así sería la nueva versión de la Kangoo, según la inteligencia artificial.

Mantiene la versatilidad de carga, con un diseño que maximiza el espacio tanto para pasajeros (en la versión familiar) como para carga. Como si todo fuese poco, Renault la ha equipado con un paquete completo de Asistencias Avanzadas a la Conducción que incluye varios lujos.

El interior de una furgoneta de lujo

El interior de la Renault Kangoo 2026 está diseñado para ser un espacio que combina la funcionalidad robusta de una furgoneta con la ergonomía, la tecnología y el confort de un vehículo familiar moderno de Renault.

A pesar de sus orígenes utilitarios, se ha puesto énfasis en el confort de los ocupantes al realizar esta nueva furgoneta. Los asientos delanteros son ergonómicos, con soporte lumbar mejorado y opciones de calefacción.

Los materiales del interior están pensados para ser resistentes y fáciles de limpiar, y el frente tiene una gran cantidad de tecnología, con una pantalla de info entretenimiento incluida. ¿Te comprarías esta furgoneta?