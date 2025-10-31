Así es la nueva versión del Nissan Versa: cómo evolucionó este histórico auto en pocos años

El Nissan Versa conserva varias características fundamentales que lo han hecho un éxito desde su lanzamiento, a la vez que introduce mejoras significativas. El primer modelo del Nissan Versa fue lanzado en 2006 para Norteamérica, como modelo 2007, y llegó a otros mercados en años posteriores.

Desde su origen, este auto se ha posicionado como un vehículo subcompacto con un precio competitivo. La nueva versión continúa ofreciendo un equilibrio entre economía de combustible y un costo razonable.

El nuevo Nissan Versa mantiene la misma base de motor de 1.6 litros y cuatro cilindros. Aunque este motor ha sido actualizado con el tiempo para mejorar su desempeño. Gracias a su mecánica probada y sencilla, el Versa ha construido una reputación de confiabilidad, lo que lo hace muy popular en mercados como el mexicano.

auto, nissan Así es el Nissan Versa 2026.

De esta manera, el Nissan Versa sigue en su rol como un sedán compacto, versátil y confiable, adecuado para el uso familiar, gracias a su amplio espacio interior y una capacidad de maletera de 482 litros.

El sorprendente rumor de discontinuación del auto

Aunque se esperan los nuevos modelos para 2026, hay reportes que sugieren que el Versa podría ser discontinuado en algunos mercados, como el de Estados Unidos. Sin embargo, seguiría vigente en América Latina.

La decisión se tomaría teniendo en cuenta el auge de los autos eléctricos en aquel país, y lo cierto es que el Versa no es el único ejemplar que puede verse afectado.