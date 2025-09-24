Milei confirmó que hablará este miércoles en la ONU en medio de una semana de fuerte sintonía con EE.UU.

El mensaje de Milei está previsto para las 12:45 y se extenderá por 15 minutos, el tiempo asignado para todos los mandatarios, detalló la agencia Noticias Argentinas.

Qué esperan que diga Milei en la ONU

En el ambiente diplomático esperan que Milei plasme en palabras el vínculo estrecho de su gobierno con el de Trump, y defienda la gestión económica de Argentina luego de dos años de gobierno de La Libertad Avanza; más alguna mención a Malvinas. Sobre este último punto hay cierta incógnita, porque el tono que ha usado el oficialismo ha tenido algunos matices.

Todavía se recuerda en las salas de la ONU el discurso que dio Milei el año pasado, cuando acusó a la organización de mantener "una agenda de corte socialista" promovida por burócratas y la definió como "un leviatán de múltiples tentáculos".

La Asamblea General de la ONU es el principal foro donde representantes de los 193 países miembros se reúnen cada año para tratar cuestiones internacionales. Se lleva a cabo de septiembre a diciembre de cada año para abordar todos los temas de la agenda. Comienza con un período de sesiones conocidas como "Debate general", en las que líderes mundiales pronuncian discursos en los que exponen sus posicionamientos y prioridades.

Lo que sigue para Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, contó que la reunión de Milei con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, tendrá lugar el jueves. Ese mismo día, Milei conversará con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Javier milei y Netanyahu Javier Milei junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Pero antes, el presidente argentino asistirá a la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.