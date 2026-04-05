Milei acusó a Villarruel de "traición" y de boicotear su gestión

La desconfianza en la Casa Rosada se profundizó, además, por el perfil autónomo que tomó Villarruel, especialmente tras su encuentro con María Estela Martínez de Perón en España y la posterior inauguración de un busto de "Isabelita" en el Congreso. Según Milei, estas acciones son una "provocación" y un alejamiento de la línea ideológica del Gobierno.

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Milei hizo una defensa del "ajuste más grande de la historia"

Más allá de la interna, el Presidente aprovechó la entrevista para sacar pecho por su gestión económica. Aseguró que implementó el "ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad", con una reducción del gasto del 30% en términos reales.

Resultados: Según el mandatario, la inflación minorista del año pasado cerró en 32% y la mayorista en 24%, con una tendencia a la baja que ubicaría los próximos números cerca del 20% y 10% respectivamente.

Según el mandatario, la inflación minorista del año pasado cerró en 32% y la mayorista en 24%, con una tendencia a la baja que ubicaría los próximos números cerca del 20% y 10% respectivamente. Crecimiento: Sostuvo que, pese al ajuste, la economía creció un 6,6% interanual en diciembre de 2024.

Milei sobre la alianza con Trump y Netanyahu

En el plano internacional, Milei ratificó su alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel. Tuvo palabras de altísimo elogio para Donald Trump, a quien calificó como "el mejor presidente de la historia de EE.UU." y sugirió que "debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz".

También definió a Benjamín Netanyahu como un "queridísimo amigo" y una de las personas más inteligentes que conoce.

La entrevista completa en El Debate: Javier Milei: «Yo les digo a mis amigos Abascal y Díaz Ayuso: el enemigo es la izquierda...»