En concreto, de Sousa se quitó los implantes mamarios, y optó por explicar en sus redes sociales por qué tomó esta decisión.

Marjorie de Sousa.jpg Marjorie de Sousa.

¿Por qué Marjorie de Sousa se quitó los implantes mamarios?

"Hace unos meses decidí hacer esto, la verdad es de las mejores decisiones que pude tomar por mi salud, sentía mucho miedo. Hoy me siento muy bien, veo muchos cambios positivos en mi salud y sé que cada día estaré mejor", comenzó escribiendo en Instagram la actriz.

"Quiero hablarles como amiga y decirle a muchas que aún lo siguen pensado que busquen a esa persona que les dé confianza y sobre todo que vean testimonios de otras pacientes que ya lo hicieron. Hoy quiero darle las gracias al doctor Alan González y a todo su equipo por todo su trabajo", continuó explicando de Sousa.

Incluso Marjorie explicó que la operación se llevó a cabo en Barranquilla y que estuvo 16 días guardando reposo en su casa.

"Cuando confirme que quería esto desde mucho antes comencé a seguirlo y cada testimonio de sus pacientes me acercaba más a lo que yo sentía y al ver el después, más seguridad me daba el paso que quería dar. Hoy me siento feliz con mi Marjorie y amo volver a verme como yo era. Gracias, gracias, gracias espero que esto te ayude a ti", finalizó la actriz venezolana.

De esta forma, la actriz de "La desalmada" explicó que con esta operación espera dejar atrás una etapa con la que ya no se sentía tan cómoda ni saludable.