Fuerte caída de los homicidios en México

Toneladas de droga incautadas

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en este tiempo se detuvo a 37.000 personas, se incautaron 18.981 armas de fuego y se destruyeron 1.614 laboratorios de metanfetaminas. Estas operaciones representan pérdidas millonarias para el crimen organizado y evitaron que millones de dosis lleguen a las calles.

Entre los golpes más importantes se destacan la captura en Tijuana de un operador del tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos, y la detención en el Estado de México de Yahir Francisco “N”, miembro del Cártel de los Beltrán Leyva.

También se decomisaron 2,5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán, junto a operativos en Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Chiapas.

La estrategia de Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, atribuyó los resultados a una estrategia basada en inteligencia, investigación y coordinación entre fuerzas. Según explicó, los ejes son la atención a las causas sociales, la consolidación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia.

Sheinbaum asumió el 1 de octubre de 2024, luego de un sexenio marcado por más de 196.000 asesinatos durante el gobierno de López Obrador. Hoy, las cifras muestran un cambio que busca marcar una nueva etapa en la seguridad del país.