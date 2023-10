Mónica Rodríguez, la enóloga de 38 años que elaboró el gin premiado como el mejor del mundo

Mónica Rodríguez tiene 38 años y a los 26 decidió darle un giro a su vida profesional, pese a haberse recibido de licenciada en Turismo. Ingresó a la carrera de Enología en la UNCuyo y hoy agradece haber tomado aquel rumbo, confirmando que nunca es tarde para encontrar la verdadera vocación.

Fue en uno de esos viajes que le dio el turismo, en Nueva Zelanda precisamente, donde descubrió la pasión por la enología, y la destilería en particular. “Cuando terminé el Secundario estudié Turismo, en un viaje en Nueva Zelanda para hacer plata empecé a trabajar en una viña, me gustó y ahí me dije que al volver iba a estudiar Enología. Así que a los 26 años cambié totalmente de profesión y me metí a la carrera en la UNCuyo”, nos cuenta Mónica.