Mendoza ya tiene ley para impulsar el Polo Logístico del Este

Este martes el Senado convirtió en ley la expropiación de 90 hectáreas en el este. Gobierno de Mendoza

Un centro logístico conectado con rutas y ferrocarril

El Polo Logístico del Este estará emplazado sobre la Ruta Nacional 7 y tendrá conexión directa con la Ruta Nacional 40, la Variante Palmira-Agrelo y el Ferrocarril San Martín. La infraestructura permitirá integrar el transporte carretero y ferroviario para optimizar el movimiento de cargas.

Según datos oficiales, por Mendoza circulan cada año más de 360.000 camiones con destino a Chile, además del tránsito interno. El Gobierno considera que concentrar los servicios logísticos en un mismo predio permitirá reducir tiempos y costos operativos, además de mejorar la competitividad de las empresas vinculadas con el comercio exterior.

El proyecto es impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Producción y la Municipalidad de San Martín, y tomó impulso a partir de la nueva dinámica del transporte pesado generada por la Variante Palmira.

Qué tendrá el Polo Logístico del Este

El complejo ocupará unas 90 hectáreas y contará con depósitos, áreas de almacenamiento, cámaras de frío para productos frescos, playas de contenedores y espacios destinados a operaciones de cross-docking (llevar a puerto), un sistema que permite transferir mercaderías entre distintos vehículos sin necesidad de almacenarlas.

También incluirá estacionamiento para más de 1.000 camiones, talleres mecánicos, estación de servicio, hotelería, oficinas administrativas, centros de negocios, espacios de coworking y áreas comerciales.

Además, dispondrá de infraestructura específica para el comercio exterior, con servicios aduaneros, zonas de guarda de mercaderías y equipamiento destinado a facilitar las exportaciones, con la intención de convertir al Este mendocino en un punto estratégico para la logística regional.