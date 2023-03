Martín Demichelis cargó contra Lanús y Kudelka después del triunfo polémico de River

"Para mí el equipo fue la figura, no es fácil venir acá y llevarse los tres puntos. No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no teníamos las mejores instalaciones para la previa del partido, el entrenador rival ni siquiera me vino a saludar. Sabíamos que iba a ser recontra difícil. Había que mostrar una reacción y la mostramos", dijo el Micho.