Luis Petri, Alfredo Cornejo, Yayo Suarez, los empresarios, y el cuento del caballo que habla

El cuento del caballo que habla

Había una vez un rey muy poderoso, muy amante de los caballos. Los tenía por cientos, los amaba. Dedicaba horas enteras a contemplarlos cuando había problemas en el reino. Le daban paz. Tenía un ejército de mil cuidadores y vareadores para que mantuvieran a sus tropillas limpias, alimentadas y entrenadas. Pero había un alazán oscuro, casi color chocolate y de crines color crema, que era el objeto de su máxima adoración. Al punto que ese animal tenía su propio paje que le dispensaba todo tipo de cuidados día y noche. El rey amaba a ese ser veloz como el viento, hermoso como el sol y fiel como una amante.

Pero un día el caballo se murió. Y el rey, furioso, dolido y traicionado en sus expectativas, mandó a ejecutar al peón que cuidaba del alazán oscuro.

En aquel reino, la tradición concedía un último deseo a los condenados a muerte. Y el paje pidió cinco minutos a solas con el rey. Un requerimiento que nadie había hecho jamás. Al soberano le dio curiosidad, y le concedió aquella última voluntad. Entonces, el peón que ya sentía la cabeza separada de su cuerpo, tentó al monarca:

-Señor, mi rey… es verdad que su alazán murió y merezco la horca. Pero sepa esto: usted tiene en su tropilla otro caballo, y he visto que lo quiere mucho y a veces lo usa para pasear… un zaino colorado… muy brioso… ¿lo recuerda?

-Sí…- dijo el rey…-Pero no es ni por casualidad igual que mi alazán, que dejaste morir por un error imperdonable… ¿Qué pasa con este otro caballo?

-Señor, mi rey… su caballo habla… Le he enseñado a hablar… ya pronuncia algunas palabras… Imagínese a usted mismo recorriendo los reinos, cabalgando el mundo sobre el caballo que habla… todos se van a rendir a sus pies… incluso emperadores vecinos…- dijo, y miró al rey con ojos de súplica.

-¿Habla? ¿De verdad? ¿Y qué pides para salvarte de la muerte?

-Que me de seis meses para enseñarle a hablar fluidamente a su corcel… Y usted será un gran monarca que trascenderá a la historia, montado al caballo que habla…- insistió. El rey meditó unos segundos, y le dio al paje los seis meses de vida extra para que terminase de entrenar el lenguaje de su caballo. Cuando iba saliendo, el carcelero le quitó los grilletes y le preguntó, ya que le conocía del pueblo:

-¿Estás loco? ¿Seis meses? ¿Qué vas a conseguir?

El paje suspiró:

-En seis meses pueden pasar muchas cosas. En el poblado hay una peste, puedo morir. Nadie vive más de 50 años en esta época. El rey mismo puede morir ya que está muy mayor y enfermo, e incluso en estos seis meses el caballo puede aprender a hablar…-

Cuentan que Cornejo le habría contado esta historia a un ex candidato a gobernador que luego no pudo llegar al Sillón de San Martín.

Alfredo Cornejo Discurso Alvear.jpg Alfredo Cornejo durante el discurso que dio el sábado ante un público en su mayoría emprendedor y ganadero, en General Alvear. Foto oficial

Equivocar el juego

En política, las cosas pueden ser como en la historia del caballo que habla. A veces hay expectativas desmedidas, o es muy pronto para hacer la jugada. Ocasionalmente los extras están más apurados que los protagonistas. Y en general, ocurren imponderables. Como el triunfo de Javier Milei que cambió la matriz económica y política del país en una sola elección. Por eso la partidocracia (la casta) está explotada, golpeada, aturdida, y confundida.

Alfredo Cornejo está seguro de que ya ejecutó el acto más importante y trascendente de su gobierno: la adenda que le permitirá a Mendoza usar los mil veintitrés millones de dólares de Portezuelo del Viento en múltiples emprendimientos, y ampliar la matriz de ese dinero para transformarlo en una suerte de palanca y de cinta sin fin para multiplicar crecimiento. No son treinta millones, ni trescientos. Son más de mil millones de dólares. Claro, nadie en su sano juicio podría creer que un comité técnico interministerial, o un ignoto Director de Inversiones decidirá en qué se va a invertir ese dinero. La decisión final la va a tomar Cornejo, como gobernador. No sufrió el síndrome del “pato rengo” en su primer mandato y no lo hará en este. Va a ejercer su poder con la autoridad de la que habló el sábado en el auditorio sureño, hasta el último día.

En este momento las preocupaciones de Cornejo pasan por la estabilización nacional de la economía, la caída en la recaudación nacional y local, que la remodelación del Aeropuerto Francisco Gabrielli empiece el año que viene, terminar la ruta 82, hacerse cargo de los puentes de la ruta 40 que Nación abandonó durante el gobierno de Alberto Fernández, priorizar y seleccionar los proyectos para usar los 1.023 millones de dólares, y ayudar para que se concrete el gasoducto del sur. Se trata de la obra por la que el intendente de San Rafael Omar Félix consiguió de la Justicia Federal una cautelar a favor para que Nación cumpla el convenio por el que debe pagar esa obra que está al 87 %.

Cornejo Petri Almuerzo Alvear.jpg Cornejo, Petri, Hebe Casado, el intendente Jani Molero, más atrás Peti Lombardi, parte de la mesa principal.

En su discurso, el gobernador criticó el método con el que esa obra se seleccionó y ejecutó. De hecho, habló del gasoducto sureño con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Parece que el ministro no podía creer que un municipio licitara semejante obra. Pero lo hecho, hecho está. Cornejo apoyará que ese gasoducto se termine. Del mismo modo que está trabajando para que la Ley Bases y el Paquete fiscal que envió el presidente Javier Milei al Congreso sean aprobados en el Senado de la Nación. El oficialismo libertario conseguiría con aliados circunstanciales una aprobación en general, pero Milei ya sabe que el regreso de ambas normas a Diputados con modificaciones sería casi inevitable. No alcanzan los votos -hoy- para la aprobación en particular.

La tarea “macro” que le queda a Cornejo es tomar las mejores decisiones, las más equilibradas, rentables y efectivas, por el uso de esos mil veintitrés millones de dólares que nos dejó el fallido proyecto de Portezuelo del Viento. No habrá un consejo de intendentes opinando sobre estos destinos. Sí deberán acordar cómo repartir el 10 % de coparticipación municipal que está en discusión, y que en marzo significaron 3.200 millones de pesos.

¿Tiene el gobernador preocupaciones electorales? Ninguna, porque no hay elecciones a la vista. Pero en unos meses deberá ponerse a pensar en ello aunque a esta altura de su vida política sienta cierto desdén por los ritos típicos de los años electorales. Tendrá ante sí dos escenarios en las elecciones legislativas del año que viene. El planteo A es que Javier Milei participe activamente en las elecciones provinciales y nacionales pero a la vez busque un acuerdo con Alfredo Cornejo en Cambia Mendoza. Está claro que el radicalismo que encarna el gobernador y la mayoría de los intendentes del sector, no tienen muchos puntos en común con la UCR de Martín Lousteau.

Ese acuerdo, si llega, se materializaría a través de las PASO provinciales, ya que el gobierno -Cornejo, en realidad- no resignará el ir con candidatos propios y defenderá las primarias como herramienta. El escenario B es que Milei participe con listas propias en ambas elecciones y haya un enfrentamiento franco con Cambia Mendoza. En ese caso, parte del PRO, de La Unión Mendocina, y aún algunos radicales probablemente partirían hacia La Libertad Avanza. Interesante test para resolver. (Nota mental: aun con un triunfo arrasador en todo el país, el Presidente seguirá teniendo un Congreso en minoría. Es la sabiduría de la Constitución Nacional)

El cornejismo no quiere hablar de lo que sucederá ni el año que viene ni en tres años y medio. Hay tiempo de sobra para ello. Pero los hechos se acumulan en la política local.

El proyecto Petri

Luis Petri transita en un riel que va por el costado de la política tradicional, aunque esté formado en ese crisol y se siga reivindicando como radical. Es el único ministro de Milei de esa extracción partidaria. Cuando comenzó el período preelectoral en 2023 muy pocos tomaron en serio su candidatura a gobernador enfrentando a Cornejo. El establishment radical creía que jugaba a conseguir otro tipo de postulación, tal vez al Congreso. Pero Petri compitió y cosechó el 40 % de los votos del frente oficialista en las PASO. Fue candidato a vicepresidente pero a Juntos por el Cambio -ya casi extinguido- no le alcanzó ni para llegar al balotaje. Cuando se lo preguntan, dice que es el momento de apoyar a Cornejo y apuntalar la gestión provincial, colaborando en mantener una buena relación con Nación. Los cornejistas de sangre azul piensan que ese apoyo del ministro de Defensa tiene fecha de vencimiento.

Petri Recepcion Alvear 1.jpg Ministro de Defensa Luis Petri, con candidatas a Reina de la Ganadería.

Ahora, Luis Petri está encaramado en una gestión del plano militar diametralmente opuesta a los gobiernos kirchneristas. No es sólo el asunto de usar el uniforme, lo que sus críticos usan para intentar transformarlo en “meme”. La compra de los aviones de combate F-16 es la parte más visible de la gestión. Pero el ministro trabaja todo el día para devolverles a las Fuerzas Armadas el respeto de la población luego de años de desprestigio, rechazo y desfinanciamiento, y deshonra a causa de violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura de hace 40 años. Sus redes sociales dan abundante cuenta de ello. El sábado mismo, en Alvear, cuando la locución oficial mencionó la presencia de un comandante del Ejército, la gente aplaudió con ganas. Los alvearenses son malvineros y patriotas.

Lo próximo que hará Petri como ministro de Defensa en relación con Mendoza ocurrirá este mismo domingo, con su participación en el desfile cívico militar organizado por el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, por los 169 años del departamento. Antes del desfile estaba previsto un desayuno oficial. Se sabe que Alfredo Cornejo fue invitado a estas actividades, pero el gobernador no concurriría y enviaría una representación. ¿Hebe Casado? Circuló mucho el rumor de que no asistiría al almuerzo de los ganaderos en Alvear, por temor a alguna reacción antiminera. Pero la vicegobernadora aguanta lo que venga. Incluso soportó de buen humor algunos silbidos cuando la locución oficial la invitó al escenario. Luego, tuvo su propia foto con Petri para manifestar su adhesión al presidente Milei:

El ministro de Defensa tendrá otra aparición significativa en Mendoza este mes. Festejará aquí el Día del Ejército Argentino. Luego, el 8 de junio tendría aquí una aparición más social, si se confirma que su pareja la periodista Cristina Pérez será la conductora del Martín Fierro Federal, que entregará APTRA a la producción de radio y TV de las provincias, en el auditorio Ángel Bustelo.

¿Petri piensa en ser candidato a gobernador? Hoy, no. Habría que creerle. Es lo que dice, aunque reconoce en charlas privadas que son otros los que hablan de su eventual postulación a gobernador, o que lo imaginan en ese escenario. No está ansioso por ser gobernador, pero menos aún por parecerlo. Sí tiene en público la actitud de alguien que entiende el idioma de la política. Es como estar en campaña, sin estarlo. En Alvear se paró con cada persona que buscó saludarlo, o estrechar su mano. Incluso con un payador conocido de sus pagos del Este:

Petri se subirá a un avión Hércules el lunes, para participar junto a Patricia Bullrich de una actividad de lucha contra la narcocriminalidad en La Quiaca, Jujuy. Además de lo formal habrá allí algo de lectura política. Intentarán transmitir que no hay una pelea de gestión entre los ex integrantes de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, ahora ministros de Defensa, y de Seguridad.

El proyecto Ulpiano Suarez

El sábado hubo una coincidencia generalizada entre los muchos políticos y funcionarios radicales que estaban en la Fiesta de la Ganadería. Las opciones del oficialismo para 2027 pasan por Luis Petri o por Yayo Suarez, el intendente de la Capital. Si hay más, aún no aparecen en el radar. El cornejismo no tendría un candidato propio, de momento. Pero hay que recordar la fábula del caballo que habla. Todo puede pasar.

Nadie vería bien que alguien hable de candidaturas hoy, y mucho menos en referencia a sí mismo. Sería incluso obsceno ante una población que está sufriendo el ajuste, la motosierra y la licuadora; efectos no deseados de un cambio de rumbo feroz luego de los años malos de los gobiernos de Cristina y Alberto, e incluso de Mauricio Macri, que no pudo conseguir buenos resultados. Aún así el arte de la política permite cierta flexibilidad. Se puede parecer, sin serlo.

Yayo Suarez trabaja en silencio para ser el “elegible” tanto como por el cornejismo, como por los mendocinos. Aunque sabe que si a Milei le va bien, Luis Petri podría ser imparable. La delegación política más numerosa en Alvear fue la de Yayo Suarez. Una treintena de personas lo acompañó desde la paella de los radicales organizada por el ex senador Walter Saénz el viernes a la noche (unas 150 personas), hasta el asado del sábado al mediodía. Tuvo fotos con Cornejo, con Petri, hizo “medios” como varios en el predio ferial. Algunos cornejistas de paladar negro arrugaron la nariz al ver la numerosa delegación capitalina.

Yayo Cornejo Asado alvear.jpg Yayo Suarez y Alfredo Cornejo, en la Fiesta de la Ganadería.

Suarez está intentando no apurarse. Pero en política el tiempo corre rápido y se relaciona con el poder político, empresarios, gremialistas, países y provincias vecinas e incluso con otros intendentes mendocinos como un “elegible”. Como apunte habría que anotar lo siguiente: Cornejo no tendrá problemas en apoyar a uno u otro. Yayo Suarez, o Luis Petri. Sabe que cualquiera sea el candidato del radicalismo en la próxima alianza -distinta a Cambia Mendoza solo por el peso de los acontecimientos- necesitará que al gobierno provincial le vaya bien, que la provincia esté bien, y que la gestión haya sido visible, y superadora.

El proyecto empresario

Hay un rito que se repite desde hace décadas: en la Fiesta de la Ganadería, la industria y el comercio local le reclama al poder político de turno -el que fuere- por la pavimentación de la ruta 188 hacia Malargüe, el mantenimiento y mejora de los caminos ganaderos, la infraestructura de riego para la región y así poder darles de comer a los animales y cultivar forraje y producción, comunicaciones, créditos, el trasvase del Grande al Atuel, que alivien los impuestos. Que la carga sea menos pesada para el que trabaja y genera riqueza. El discurso de cada presidente de la cámara -uno tras otro cada período- es casi un calco gobierne quien gobierne. Ramiro Labay, el presidente de la cámara local que agrupa a la gente de trabajo, agregó un valor que -además- es la llave con la que Javier Milei abrió el camino a la presidencia. Labay se preguntó por qué nunca sucedían las cosas. Por qué había que estar repitiendo pedidos año a año como una letanía. También elaboró la respuesta: porque la política ha sido ineficiente para gestionar la sociedad y ha despilfarrado recursos. Usó palabras livianas, por corrección. Pero esa es la clave. La política no pudo.

ramiro labay petri asado alvear.jpg Ramiro Labay exhibe orgulloso, la porción del costillar de ternero. Fruto del trabajo de los ganaderos en el sur.

Hubo algunas buenas noticias. Cornejo trajo a Alvear varios anuncios, entre ellos el estudio de factibilidad del trasvase del Río Grande al Atuel, promesa que ya había hecho antes el ex gobernador Rodolfo Suarez.

La empresa pulpera Fénix, de Germán Perón, acaba de conseguir un contrato con la gigante multinacional McDonald's para once países. Van a estar en la Cajita Feliz. Su puré de frutas Zummy que se fabrica en General Alvear ya se exporta a 35 países. Firmar un contrato con McDonald's es un proceso en el que una persona puede pasar por todos los estados del alma humana. Germán Perón es -tal como su apellido lo indica- una de las figuras de renovación de un peronismo flaco de representaciones. Sólo fueron a General Alvear a dar la cara por el equipo el diputado nacional Martín Aveiro y su sucesor en el municipio de Tunuyán, Emir Andraos. Nadie más apareció aunque algunos se comunicaron con la cámara. Uno de ellos fue Matías Stevanato. El intendente de Maipú avisó a las 7 de la mañana del sábado que no podría ser de la partida. Hubo otros peronistas disimulados en las mesas, pero no dijeron ni pío.

Don Ramón Lucero (78) es nacido y criado en el campo “por hombres honestos” como él mismo dijo. Hijo y nieto de pobladores de la tierra alvearense, de trabajadores del ganado, dio la mejor postal de la espera de toda una vida para que sucedan las cosas. Cuando lo distinguieron en la fiesta como el puestero más antiguo, pidió una pileta para que sus animales pudieran beber. A más de uno se le anudó fuerte la garganta ante la emoción del hombre, que les reclamó a todos apoyar a los jóvenes, a los herederos, para que sigan trabajando en el campo.

ramon lucero general puestero más antiguo2.jpg Ramón Lucero. Una vida dedicada al campo, junto a Gonzalo Villatoro.

Hubo otro momento de justicia divina. Un grupo de nueve enfermeros del hospital de General Alvear ganó el premio de 12 millones de pesos que se sorteaba este año. Habían comprado un número entre varios y se llevaron 1,3 millones de pesos cada uno.

sonia ganadora alvear.jpg Sonia y otros ocho trabajadores del hospital local se ganaron el premio de 12 millones de pesos, con el número 801.

Si la política no puede… ¿Los empresarios, sí?

En numerosas oportunidades hubo empresarios mendocinos que intentaron tener un rol trascendente en la política. Pero traspasar esa malla es muy difícil. Los anticuerpos son casi invencibles. El Consejo Empresario Mendocino, cuando lo presidía Enrique Pescarmona, estuvo cerca. Hubo empresarios que fueron parte de la función pública con mayor o menor éxito. Pero ninguno ha llegado a gobernador. La contracara es la de funcionarios políticos y técnicos que se pasan a la actividad privada. A medida que petróleo, finanzas, cobre y energía crezcan y se multipliquen en Mendoza, a los gobernadores les costará conseguir cuadros para ministerios, secretarías y direcciones de Energía, Emesa, AYSAM, Hacienda o Ambiente. El viernes, se fue el director de Hidrocarburos Estanislao Schilardi y lo reemplazarán con alguien de la planta estatal. Schilardi es un ingeniero joven que estaba desde 2017 en la función pública. Era director de Hidrocarburos desde el año 2019. Partió a una empresa donde cobrará un sueldo sensiblemente superior a lo que percibía como funcionario.

Uno de los grupos numerosos en la Fiesta de la Ganadería fue el de Activá Mendoza, los empresarios socios políticos de Cambia Mendoza. Tienen dos referentes de peso empresario. Uno es el ministro de producción Rodolfo Vargas Arizu. Es el que aporta la visión del sector privado y de los generadores de trabajo en el Gobierno. Además va a todas las reuniones con las cámaras empresarias, industriales y comerciales. El otro es Mauricio Badaloni, propietario del Grupo Andesmar. Hay quienes lo apuntan como posible aspirante para pelear una eventual candidatura a gobernador. El grupo de Activá Mendoza viene de un aprendizaje político duro disputando las PASO en Cambia Mendoza desde 2019. En la última no participaron, luego de algunos sinsabores que se medían en dólares. Perdieron aliados en el camino, a otros decidieron dejarlos a un lado. Pero siguieron creciendo.

Vargas Arizu Selfie Almuerzo Alvear.jpg Selfie de Vargas Arizu, con el grupo de Activá Mendoza.

Badaloni no tendría intenciones de pelear por una gobernación. No siente haber sido bendito con el instinto del poder, de cazador, que tienen los que llegan. Pero sí entiende a la perfección que hay un tercio de la población que son comerciantes, empresarios, pequeñas pymes, emprendedores, que no están representados por “la política” y sabe que alguien debe ocupar ese lugar. A los empresarios más jóvenes que él -Mauricio es de una generación intermedia- suele decirles que sí, que la política es una mierda. Pero que alguien tiene que hacer ese trabajo. El dueño de Andesmar se mueve muy bien además en las representaciones sectoriales. Lo hace en la Unión Industrial Argentina.

El grupo es numeroso. Los empresarios de Activá Mendoza han encontrado en Carina Gannam una trabajadora territorial múltiple. Está en la DGE, a cargo de la Dirección de Acompañamiento Escolar. Gran parte de ello es la salud mental de la comunidad educativa, nada menos.

Es de inocentes trazar la genética de los empresarios que están buscando un rol e influir en las políticas de Estado, sin mencionar la compra del Diario Los Andes, uno de los medios centenarios del país y marca de peso en Mendoza. Quienes están en esa operación se auto perciben rescatistas del medio, que pasa dificultades económicas, financieras y de gestión desde hace unos años. Pero esa operación de “mendocinos al salvataje” aún está verde. La propiedad del medio y de todos sus activos y pasivos es de Grupo Clarín, que se comprometió a una reestructuración muy fuerte antes de vender. Es una reingeniería dolorosa que apenas acaba de empezar y a la que le quedan deberes por hacer. Las caras visibles de la compra son Mauricio Badaloni, Joaquín Barbera (Grupo Broda) y Mariano Alonso, de la familia propietaria de Canal 9. Pero habría tres familias más en la operación, de las que aún no han trascendido los apellidos. Así, como ocurría en los siglos XVIII, XIX y XX, hay quienes comprarán un medio para defender sus intereses políticos y sectoriales. Algo perfectamente legítimo. Así nació la prensa que luego se fue profesionalizando hasta llegar a los medios de hoy.

Último momento futbolero

Para finalizar este panorama, va un bonus track futbolero. Alfredo Cornejo tomará una decisión este lunes sobre el escenario en que se disputará el clásico entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Ello, porque la dirigencia de “la Lepra” habría pedido hacer las veces de local en el Estadio Malvinas Argentinas. La decisión depende de un informe de seguridad que está elaborando la Policía de la Provincia. Si es favorable y se pueden manejar a las dos hinchadas a la vez en el mismo escenario, se hará.

Y que sea una fiesta.