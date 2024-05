Sofia vergara 1.jpg

La rutina secreta de Sofía Vergara para lucir una piel joven

Desde joven cuida su imagen, ya que el primer paso para evitar una piel flácida es la prevención, para eso utiliza Crème de la Mer. Una crema hidratante que calma la sensibilidad de la piel haciendo que luzca más firme. Otro imperdible para Sofía Vergara es limpiador y desmaquillarte de Cetaphil que ayuda a que la piel respire mejor.

En una entrevista con la revista People comento que “Lo hago todo. Me dijeron, ponte aceite de coco en la cabeza, me lo puse en los pies. Me he envuelto en plástico con Aquaphor hasta el cuello. Lo hice. No me importa. No es estúpido”

Sofia Vergara BlondMe.jpeg

Es por eso que ella incluye el poderoso aceite natural como parte de su rutina del cuidado de la piel. Día por medio se coloca una generosa capa de aceite de coco en todo el cuerpo que le brinda brillo y previene la sequedad.

Al tener la piel sensible siempre trata de evitar y cuidarse del sol. Por eso, ama el autobronceador, ya que no expone su piel a los rayos dañinos. Su autobronceador favorito es Vita Liberata Mousse.

Dado el amor que tiene por los cosméticos que cuidan la piel este año lanzo su propia marca de belleza llamada Toty . Entre sus imprescindibles se encuentra el Ilumina CC Creamy Compact SPF 50+ que garantiza un acabado muy natural, como una segunda piel, además de proteger del fotoenvejecimiento.

Cuidar los tiempos de descanso

El secreto de Sofía Vergara para evitar las ojeras, es darle importancia al descanso. Como confeso a la revista People: "ahora me tomo en serio dormir. Antes podía sobrevivir con seis horas, ahora sé que no me veo bien si no duermo más. Si tengo una sesión de fotos, intento despertarme un poco más temprano porque estás más hinchado, necesitas más tiempo..."

Sofia vergara durmiendo.jpg

"Nuestro trabajo como actores no es ponerse las gafas e ir a buscar a su hijo a la escuela o sentarse en un escritorio. Tienes que estar preparado para la cámara y hacer tu trabajo. Pero ahora que soy mayor, me lleva más tiempo" concluyó.

Los alimentos de Sofía Vergara

tiene a su lado al entrenador personal más popular entre las estrellas. Su nombre es Gunnar Peterson y ha entrenado desde Hugh Jackman hasta las Kardashian.

Sofia vergara comiendo.webp

La aclama actriz tiene una lista de alimentos que su entrenador le recomienda consumir con moderación, entre ellos se encuentra el arroz, la papa, la avena, la pasta y la sal. Defiende que son alimentos que apenas aportan nutrientes y que contribuyen a la retención de líquidos, lo que empeora la celulitis y a que la piel luzca menos joven y firme.

El deporte ideal

La aclamada actriz realiza ejercicios de resistencia con pesas dos o tres veces por semana, enfocándose en diferentes grupos musculares en cada sesión. En su rutina siempre incluye:

Sentadillas con pesas

Prensa de pecho

Peso muerto

Flexiones con pesas

Sofia vergara ejercico.jpg

Pero no solo se queda con entrenamientos de fuerza, incluye en su rutina diaria entrenamientos de pilates, yoga y de hit para mantener la figura espléndida que tanto la caracteriza.