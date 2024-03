trucos caseros sal.jpg Los 7 usos imperdibles de la sal en los trucos caseros de limpieza para el hogar.

De ahora en más no solo usarás este ingrediente para cocinar y condimentar las comidas. También podrás aplicar y utilizar la sal en 7 trucos caseros de limpieza del hogar.

- Recuperar los metales: algunos elementos de acero, plata y oro se vuelven un poco opacos con el tiempo. Para pulirlos mezcla 3 partes de sal mezclada con 1 parte de vinagre. Frota suavemente la pasta sobre los accesorios y luego termina de limpiar el exceso con un paño limpio.

- Eliminar manchas de desodorante: es común que las prendas se manchen con este producto, por eso para blanquear la zona de las axilas usa un poco de sal. Calienta medio litro de agua, agrega cuatro cucharadas de sal y remoja la prenda en la preparación por un par de horas.

- Limpiar la plancha: es común que la base de este artículo se ensucie y luego manche otras prendas al plancharlas, pero para que esto no suceda y su funcionamiento sea el correcto pon una buena cantidad de sal sobre un pedazo de tela que ya no uses y pasa la plancha por encima a una temperatura media. Luego al enfriarse podrás sacarle el resto con un paño húmedo.

- Destapar cañerías: para dejar de lado los productos químicos y usar este ingrediente natural, agrega 5 cucharadas de sal en un litro de agua hirviendo, revuelve bien y después echa la preparación por la cañería tapada.

Trucos casaros de limpieza: usos de la sal en la cocina

- Limpiar el horno: para quitar la grasa, las manchas de salsa y restos pegados de comida usa la sal. La misma al ser astringente te ayudará a eliminar la suciedad y los malos olores. Humedece un poco de sal y coloca el producto en las zonas sucias para que absorba todo. Frota con un paño y limpia bien.

- Limpiar la tabla de cocina: este elemento es uno de los que más bacterias tiene en la cocina. Con la sal podrás eliminar esos microorganismos gracias a su acción antiséptica. Humedece un poco de sal con agua o jugo de limón y frótala sobre la tabla de picar. Deja actuar por cinco minutos, enjuaga y seca bien.

- Quitar las manchas de café en las tazas: con el uso frecuente que se le da a las tazas es común ver que el interior de las mismas se percuda. Para quitar las manchas, lava la taza con un poco de sal. Mezcla dos cucharadas de sal con una de vinagre, usa esta preparación para limpiar la taza con una esponja. Por último, enjuaga bien con agua y listo.

