La ley de vida más poderosa del mundo: cuanto más temes que algo suceda, más probable es que suceda

Muchos creen que es una ley pesimista inventada por Edward Murphy Jr. en 1949. El hombre trabajaba en las fuerzas aéreas estadounidenses probando la tolerancia humana a la fuerza g en vuelos de alta velocidad y, cansado de renegar con sus asistentes en los experimentos, surge la frase "si algo puede salir mal, saldrá mal".

No todos la entienden como tal. A grandes rasgos plantea que si algo puede salir mal, va a salir mal. Es decir, si la tostada se te tiene que caer del lado de la mermelada y el queso, terminará cayendo por ese lado.

Sin embargo, ese no es el verdadero sentido que propone esa Ley. No es pesimismo, aunque se cree que sí. Es, en realidad, una advertencia útil para que estés preparando los posibles fallos antes de que ocurran.

tostada al piso "Si algo puede salir mal, saldrá mal".

Es una regla no oficial que resume en la simpleza la inevitabilidad de los eventos. A veces usada para aceptar la imprevisibilidad de la vida misma, nos hace ser menos rígidos y más abiertos a lo que la vida tiene para ofrecernos.

Nos hace pensar que aunque nuestra mente quiera anticiparse a los eventos, el flujo de la vida sigue su curso. Por eso la aceptación y la serenidad ante lo que está por venir son fundamentales.

A veces nos aferramos a la incertidumbre por el miedo de lo que podría ser, pero la Ley de Murphy recuerda que lo que está destinado a suceder, lo hará, sin importar cuánto miedo nos dé.

Esta verdad nos invita a confiar en el flujo natural que lleva la vida y a tener esa pizca de paz de que, a pesar de lo que pueda venir, todo tiene un propósito. Lo que está destinado a ocurrir, ocurrirá, y lo que no, no lo hará.