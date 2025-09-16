Inicio Karina Milei
Espionaje

Karina Milei denunció una operación y desistió de reclamar que no se difundan sus audios

Karina Milei, funcionaria y hermana del Presidente, le informó su decisión sobre los audios al juez en lo civil y comercial Patricio Maraniello

La secretaria general de la Presidencia

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la demanda donde pidió la medida cautelar que prohibía la difusión en medios de comunicación de los audios donde se la escucha y que habrían sido grabados en la Casa Rosada.

Según detalló Noticas Argentinas, la funcionaria y hermana del presidente Javier Milei informó su decisión al juez en lo civil y comercial Patricio Maraniello, al responder a una apelación contra su decisión que presentó Poder Ciudadano.

En el escrito presentado ante la Justicia, Karina Milei negó que la medida hubiera buscado "censura previa" o evitar difundir información sensible. “La medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”, explicó en la presentación, informaron fuentes judiciales.

Los audios están manipulados y editados dijo Karina Milei

Al recordar que hay abierta una denuncia penal a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli por el origen ilegal de esos audios, Karina Milei advirtió que "están manipulados y editados con una finalidad propia de crear una operación (de espionaje ilegal) en contra de mi persona y de mi familia”.

“La libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente”, agregó.

Pero a la hora de referirse en concreto a esos audios, explicó al juez que su contenido no afecta su seguridad "ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la que se cuenta actualmente”.

El 1° de septiembre pasado el juez Maraniello hizo lugar de manera parcial a la medida cautelar que había pedido la hermana del Presidente, Karina Milei, y prohibió difundir los audios en medios de comunicación.

