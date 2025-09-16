Karina Milei denunció una operación y desistió de reclamar que no se difundan sus audios

karina milei elecciones

Los audios están manipulados y editados dijo Karina Milei

Al recordar que hay abierta una denuncia penal a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli por el origen ilegal de esos audios, Karina Milei advirtió que "están manipulados y editados con una finalidad propia de crear una operación (de espionaje ilegal) en contra de mi persona y de mi familia”.

“La libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente”, agregó.

Pero a la hora de referirse en concreto a esos audios, explicó al juez que su contenido no afecta su seguridad "ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la que se cuenta actualmente”.

El 1° de septiembre pasado el juez Maraniello hizo lugar de manera parcial a la medida cautelar que había pedido la hermana del Presidente, Karina Milei, y prohibió difundir los audios en medios de comunicación.