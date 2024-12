Walter Bento suspendió su declaración por intoxicación y su abogado garantizó que "no se fugará"

Walter Bento El ex juez federal Walter Bento está actualmente con prisión domiciliaria por cuestiones de salud de su familia.

La defensa de Walter Bento aseguró que su cliente no se fugará

El letrado agregó que comenzó con el malestar en la tarde del jueves y detalló la dificultad que tuvieron para conseguir un certificado médico que constate la situación ya que Bento fue desafiliado de la obra social del Poder Judicial de la Nación tras perder sus fueros.

Incluso manifestó que cerca de las 2 de la madrugada de este viernes consiguieron que un galeno vaya hasta el domicilio.

Fragueiro concluyó que "para tranquilidad de la Fiscalía no se va a fugar. Tiene una tobillera electrónica. Walter Bento no se va a fugar nunca".

► TE PUEDE INTERESAR: Walter Bento: "No tengo nada que ver con lo que hayan podido cobrar los traficantes de ilusiones"

La jornada continuó entonces con otras declaraciones indagatorias, entre ellas la del ex defensor oficial federal Jorge Miranda, implicado en uno de los supuestos casos de coimas en Mendoza.

Este sospechoso aseguró que "yo no he cometido nada. Es una verdad atrocidad que digan yo cobré un dinero para entregar a la banda. No tengo nada que ver, Eso es parte de una apreciación carente de todo sustento".

walter bento preso esposas 3.jpg En noviembre del 2023 cuando Walter Bento fue esposado y detenido por el caso del supuesto cobro de coimas en Mendoza. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

Las coimas en Mendoza

A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal.

A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda -Walter Bardinella Donoso- fue detenido y en su celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.

El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo de 2021.

Entre los sospechosos se encontraban el juez federal Walter Bento -actualmente destituido y detenido-, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados. La investigación no cesó allí, ya que hubo otros avances e imputaciones a medida que pasaban los meses.

► TE PUEDE INTERESAR: Walter Bento accedió a la prisión domiciliaria provisoria por 15 días, por la salud de su esposa

La acusación de la fiscalía

En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darles beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.

Diego Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico.

Diego Aliaga.jpg Diego Aliaga, supuestamente la mano derecha de Walter Bento, fue asesinado a mediados del 2020.

El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles. Luego comenzaban a ser representados por alguno de los abogados acusados que presentaban escritos para que el magistrado dictaminara la salida de la cárcel.

El fiscal Vega cuenta con testigos para sostener su acusación, además de mensajes y llamadas -generalmente mediante la aplicación Telegram- donde los sospechosos hacían referencia a los sobornos y al juez Bento con algunos eufemismos. Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra el magistrado por cuestiones políticas.

► TE PUEDE INTERESAR: Un cambista dijo que "Bento quiere manotear plata" pero ahora declaró que lo "inventó"

Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas en Mendoza. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.