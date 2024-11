Uno de los dos arrepentidos del caso Walter Bento declaró que fue "presionado" para firmar el acuerdo

Walter Bento-testimonios juicio Télam

Martín Ríos detalló que en una ocasión que lo trasladaban como detenido se acercó un policía de Narcocriminalidad y le dijo que "más vale que se acojan a la Ley del Arrepentido; si no, no van a salir. De acá nadie sale si no se arrepiente".

Agregó que el juez Puigdéngolas "se acercó antes de una audiencia con un papel en la mano con la Ley del Arrepentido y nos dijo que era para que la tuviéramos en cuenta". Incluso dijo que su esposa también fue presionada para que se concretara el pacto de colaboración.

"Declaré como declaré porque en realidad fue un libreto que le dieron a mi esposa y ella me lo pasó. Me dieron un papel escrito a máquina sobre cómo funcionaba la supuesta banda y yo lo transcribí. Incluso exageré algunas cosas porque había hablado con mi familia y me pidieron que dijera cualquier cosa para que volviera a casa", declaró este miércoles el abogado Martín Ríos.

Por último, consideró que "fue algo totalmente irregular y fuera de lugar, por lo que espero que se declare nulo. Fue una canallada del doctor Dante Vega -el fiscal-, que ha sido irresponsable. En 40 años de profesión no he tenido ni una sanción del Colegio de Abogados".

Libertad para uno de los sospechosos

En la audiencia de este miércoles, el Tribunal Oral Federal accedió a un pedido de excarcelación que realizó Luis Chato Álvarez, otro de los abogados implicados como parte de la banda que lideraba Walter Bento.

Su abogado defensor, Juan Horacio Day, planteó que lleva 2 años y 11 meses detenido, por lo que en caso de ser condenado ya podría acceder a una libertad condicional.

La propia fiscal María Gloria André dictaminó a favor del pedido, más allá de que adelantó que durante los alegatos solicitará una condena en efectivo contra Chato Álvarez.

Las juezas accedieron al pedido, ordenaron la libertad del sospechoso, pero con una caución de 5 millones de pesos que ya había rendido cuando obtuvo la prisión domiciliaria. Además, se impuso una prohibición para salir del país.