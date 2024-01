Un jurado popular resolverá el caso de un hombre que apareció calcinado en el baúl de un auto

Desde hace varias semanas que el fiscal Carlos Torres consideró que la pesquisa está lista para ventilarse en un juicio. Rogerrone y Villalba están imputados por homicidio agravado por ensañamiento, por lo que arriesgan una potencial condena a prisión perpetua, ergo, su situación debe exponerse ante un jurado popular.

Si bien la defensa de Jesusito Villalba no presentó oposiciones a la clausura de la investigación, sí lo hizo el abogado Gonzalo Castro que representa legalmente a Omar Roggerone. El letrado planteó que las pruebas contra su cliente no son suficientes, que incluso hay otra línea investigativa que no se profundizo y, en definitiva, pidió el sobreseimiento y la libertad del carpintero.