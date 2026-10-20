Hace varios años un accidente en moto lo dejó sin movilidad en sus piernas. Pero aprovechó su discapacidad para ejercer el narcotráfico: ocultó drogas en las ruedas de su silla y quiso ingresar a la cárcel, pero lo descubrieron. Pero no aprendió nada. Cuando lo citaron a declarar por esa causa, intentó esconder más estupefacientes en su ingreso a Tribunales Federales. Ahora, terminó condenado por ambos hechos.
Quiso entrar al penal con drogas en su silla de ruedas, lo citaron a Tribunales y fue con más drogas
El hombre, que tiene una importante discapacidad motriz, fue condenado por los dos hechos donde fue atrapado por ocultar drogas
Diego Alejandro Sosa tiene 39 años. Desde hace varios años que sufre una paraplejia espástica que le afecta totalmente la movilidad de sus piernas. Vive con su familia en una casa ubicada en Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, donde ya cumplió una condena domiciliaria a 4 años por violar la Ley de Estupefacientes. El 14 de octubre de 2024 terminó de purgar esa pena, pero no demoró mucho en volver a tener roces con la Justicia Federal.
El 20 de noviembre de 2025, Diego Sosa llegó hasta el complejo penitenciario San Felipe para ingresar como visita. Nunca se imaginó que en la requisa Iban a encontrar las 4 bolsas de nylon que estaban en el interior de las ruedas de su silla. Tenía un total de 175 gramos de marihuana. Terminó imputado por suministro de estupefacientes agravado por ser cometido en un lugar de detención.
Citado y, otra vez, drogas
En el marco de esa investigación, continuó con arresto domiciliario -debido a su discapacidad-. El 5 de mayo pasado fue citado para una audiencia en el edificio de Tribunales Federales. En el ingreso se realizó una requisa de rigor donde, insólitamente, otra vez Diego Sosa tenía drogas en su poder.
En este caso le encontraron 5 dosis de cocaína, una de marihuana, una pipa metálica, 1 blíster de Omeprazol y hasta un cuchillo. Volvió a ser imputado por tenencia simple de estupefacientes.
En los últimos días, Diego Sosa llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal donde el juez Marcelo Garnica lo terminó condenando a 4 años y 3 meses de prisión por ambos expedientes de drogas. Seguirá cumpliendo el arresto en modalidad domiciliaria, según detallaron fuentes judiciales.