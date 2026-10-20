Quiso entrar al penal con drogas en su silla de ruedas, lo citaron a Tribunales y fue con más drogas

Diego Alejandro Sosa tiene 39 años. Desde hace varios años que sufre una paraplejia espástica que le afecta totalmente la movilidad de sus piernas. Vive con su familia en una casa ubicada en Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, donde ya cumplió una condena domiciliaria a 4 años por violar la Ley de Estupefacientes. El 14 de octubre de 2024 terminó de purgar esa pena, pero no demoró mucho en volver a tener roces con la Justicia Federal.

Las drogas fueron encontradas en el ingreso a San Felipe. Imagen de archivo.

El 20 de noviembre de 2025, Diego Sosa llegó hasta el complejo penitenciario San Felipe para ingresar como visita. Nunca se imaginó que en la requisa Iban a encontrar las 4 bolsas de nylon que estaban en el interior de las ruedas de su silla. Tenía un total de 175 gramos de marihuana. Terminó imputado por suministro de estupefacientes agravado por ser cometido en un lugar de detención.