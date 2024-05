Para José Valerio, la Suprema Corte debe participar en la mesa de negociación con los judiciales

Judiciales.jpg El gobierno otorgó 10% de aumento por decreto a los gremios judiciales y Valerio manifestó que no se reflejará plenamente en los salarios de los trabajadores.

Qué opina Valerio sobre el pago de Ganancias de los jueces

Al respecto de que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias, Valerio manifestó que él realizó hace muchos años atrás, en el 2003, cuando el gobierno de Julio Cobos estaba comenzando.

►TE PUEDE INTERESAR: Empleados y funcionarios judiciales decidieron seguir de paro a pesar del aumento por decreto

"En ese momento, nos reunimos varias veces con Gabriel Fidel, que era el ministro de Gobierno, yo quería plantearle mi posición. Para mi había que establecer el Impuesto a las Ganancias sobre los aumentos -que se otorgaran a partir de la fecha en la que se aprobara la propuesta- así, en poco tiempo, y de acuerdo a la inflación, los jueces íbamos a terminar pagando lo mismo que cualquier persona y de paso, no se tocaba el principio de intangibilidad del sueldo de los magistrados".

Esta alternativa fue discutida en más de una oportunidad, pero no se concretó.

Luego, en 2017, se decidió que se comenzara a pagar a partir de ingresos superiores a 15 salarios mínimos vitales y móvlies.

En síntesis, Valerio manifestó que "hay que darle una solución a la problemática, pero para eso es necesario realizar una reingeniería".

Cómo afecta a la Justicia el paro de trabajadores

Según Valerio, el funcionamiento de la Justicia local está resentido y se complicará aún más si los días de paro se siguen sumando.

"La Justicia no está frenada en el 100% de sus áreas. Sí, es cierto que no está funcionando con regularidad". Y agregó: "En el fuero penal se están haciendo las audiencias más urgentes, priorizando a las personas detenidas y dentro de estas, a las que a través de una audiencia podrían recuperar su libertad. Hay que asegurar los derechos como primera medida".

Sin embargo, destacó que no es que el paro no tenga sentido, sino que lo que provoca es una gran desesperación en la gente que no logra gestionar sus causas.

El punto es si es o no es suficiente el 10% de aumento que otorgó el gobierno de Alfredo Cornejo a los Judiciales.

►TE PUEDE INTERESAR: Juezas observaron formalmente las candidaturas a la Corte Suprema por la falta de postulación de mujeres

"Según dicen los empleados, el gobierno otorga un aumento de 10%, calculado sobre la Asignación de Clase y esto teniendo en cuenta la inflación, actualmente el aumento va a repercutir apenas en un 6% o 7%.

Valerio opinó que el problema con los días de paro en la Justicia es que todas las causas se retrasan y solo atienden cuestiones de urgencia, como puede ser la de acordar una audiencia con un detenido.

El problema del paro judicial no es el día del paro en sí, sino la posterioridad. La actividad que en la justicia se realiza hoy, es producto del funcionamiento anterior, el tiempo que se pierde hoy va a repercutir en acciones futuras", agregó.

La necesidad de que la Corte integre la mesa de discusión salarial

En cuanto a la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia determine los salarios que deben ganar los funcionarios judiciales, Valerio explicó que esto no se puede hacer porque la Justicia no es autárquica.

Sin embargo, sí consideró necesario que la Suprema Corte esté representada en la mesa paritaria. "La Justicia tiene que pasar por una transformación, que comenzó en el 2015, pero que luego se frenó. Vamos hacia una justicia más moderna y que un trabajador ingresara con una clase 13 a coser expedientes, ya no va más"

También agregó que "Si pensamos en mantener la justicia como un servicio independiente pero que además cumpla todas sus funciones, algo tiene que decir la Suprema Corte, porque sino, la Corte estaría de más"

Lo que dicen los judiciales es que cuando se sientan a negociar con representantes del Ejecutivo, ellos no saben cómo es el trabajo de la Justicia, las tareas que realizan.