No había tomado cocaína, mascaba coca, pero igual lo condenaron por un accidente donde murió un niño de 3 años

Polo Judicial.jpeg La causa por el accidente se resolvió en un juicio abreviado.

Cinco años después del accidente, este lunes, la causa judicial contra el conductor del vehículo tuvo su punto final.

La causa por el accidente en Maipú

La reconstrucción del accidente apunto a que hubo dos vehículos involucrados. La camioneta Toyota Hilux, al mando de Orlando Tavera (50), circulaba por calle Don Bosco en dirección al norte. Lo hacía a exceso de velocidad. El conductor no respetó la doble línea amarilla e intentó adelantar un Peugeot 505 que se dirigía en la misma dirección.

En ese momento, el auto giró a la izquierda y produjo la colisión que terminó con la camioneta atropellando a las víctimas.

Se realizaron dosajes de alcohol y de sangre para ambos conductores. Todo arrojó resultado negativo, excepto que se detectó cocaína en la sangre de Orlando Tavera. Sin embargo, el hombre declaró y explicó que estaba mascando hojas de coca, una costumbre arraigada en su Bolivia natal.

accidente maipu 2 El otro vehículo que protagonizó el accidente fatal en Maipú.

Durante toda la investigación por el accidente, la defensa del hombre intentó sostener esa postura y también apuntar contra el conductor del auto, quien habría realizado la maniobra sin la luz de giro y sin que le funcionen las luces de posición traseras.

De todas formas, Orlando Tavera quedó imputado por homicidio culposo agravado. Más allá de que fueron hojas de coca las que estaba masticando al momento del accidente, la Ley de Tránsito provincial prohíbe el manejo "bajo los efectos de psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro".

Este lunes se realizó un juicio abreviado donde el hombre fue condenado a una pena de 3 años de prisión en suspenso y 10 de inhabilitación para conducir. La sentencia por el accidente fue dictada por el juez Ariel Spektor.