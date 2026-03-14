Pidieron el sobreseimiento de casi todos los acusados por la muerte de un alumno con discapacidad en una pileta

centro de dia Saludarte Luján.jpg El lugar donde ocurrió la muerte del chico con discapacidad.

El giro en la investigación por la muerte

Con la incorporación de nuevas evidencias en el expediente, el 27 de febrero pasado se confirmó el sobreseimiento de una de las acusadas por la muerte. También pidió que sean desvinculados otros 3 trabajadores, por lo que se realizará una audiencia en los próximos días.

La única persona que quedará imputada es la enfermera que, según se sostiene, era quien estaba a cargo de Agustín Ramos al momento de su ahogamiento.

Fuentes judiciales adelantaron que también se podría avanzar con la imputación de las autoridades y propietarios del centro del día ubicado en Luján de Cuyo.

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Ahogamiento y muerte

Agustín Ramos era un joven con una discapacidad por displasia cortical, una malformación cerebral congénita. Sus padres lo habían inscripto en el centro de día SaludArte, ubicado en Perdriel, donde solía asistir para realizar distintas actividades de estimulación.

El 3 de enero de 2025, cerca de las 14, se encontraba realizando una actividad acuática. Por motivos que se investigan, sufrió un ahogamiento en la pileta y debieron trasladarlo de urgencia Hospital Regional de Luján de Cuyo. Terminó muriendo 10 días después.

"Llamaron a sus padres informando que había convulsionado. Sus padres se presentaron en el lugar y esperaron 30 minutos la llegada de la ambulancia. Al momento de la asistencia médica les informaron que presentaba signos de ahogamiento. Desde el centro de día, el profesional que debía asistir no practicó primeros auxilios", comunicaron los familiares de la víctima en las redes sociales tras la muerte.