Murió el fiscal federal Federico Delgado, el que investigó los sobornos en el Senado y la Tragedia de Once

Considerado un distinto, Delgado llevaba más de dos décadas al frente de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires.

Desde allí, investigó el supuesto pago de sobornos en el Senado; el megacanje de la deuda externa; la tragedia ferroviaria en la estación Once; la documentación filtrada por los llamados Panamá Papers, en los que apareció mencionado el ex presidente Mauricio Macri; el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas José López y la muerte de cinco personas en el boliche Time Warp en el complejo Costa Salguero, entre otras causas judiciales.