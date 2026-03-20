"Vamos a ver quién mata a quién", le dijo por WhatsApp días antes del crimen. Y cumplió su palabra: lo mató de 3 disparos. Ahora, Tomás Cornejo Yacante (22) recibió una pena de 13 años de prisión por el asesinato del exconvicto Job Antonio Godoy (40), ocurrido a fines de 2023 en Maipú.
Lo amenazó de muerte por audios de WhatsApp, cumplió y ahora le dieron 13 años de prisión por el crimen
Tomás Cornejo (22) fue declarado culpable por un jurado popular y recibió la pena por homicidio agravado por el uso de arma de fuego
Tomás Cornejo ya había sido declarado culpable del crimen el miércoles pasado por un jurado popular que, en sólo 3 días, consideró que las pruebas eran suficientes. Restaba definir la cantidad de años de prisión que iba a recibir por homicidio agravado por el vínculo, que prevé de 10 a 33 años.
Este viernes se realizó la audiencia de cesura donde los fiscales de Homicidios Fernando Guzzo y Andrea Lazo pidieron 22 años. El abogado querellante Nicolás Mari solicitó 25. Mientras que el defensor, Mariano Tello, se acercó al mínimo y sugirió 10 años y 8 meses. Finalmente, la jueza Laura Guajardo lo condenó a 13 años de cárcel por el crimen.
Narcotráfico, Deportivo Maipú y crimen
La versión de la Fiscalía de Homicidios es que Tomás Cornejo y Job Godoy tenían problemas previos vinculados con el mundo del narcomenudeo. Las diferencias pasaron a un plano mayor el 2 de diciembre de 2023, cuando Deportivo Maipú jugó la final por el ascenso en Córdoba ante Deportivo Riestra. Los dos imputados son hinchas del equipo botellero.
Ese día, Tomás Cornejo había viajado hasta esa provincia para ver el partido que Maipú terminó perdiendo. Mientras se encontraba fuera de Mendoza, se enteró de que Job Godoy, quien había salido de la cárcel meses atrás, le había tiroteado el frente de su casa. Por ese motivo es que en su regreso decidió vengar el hecho y terminó consumando el crimen. La víctima sufrió tres heridas de arma de fuego que recibió en el cráneo, en el tórax y el brazo derecho.
En el expediente también estuvo vinculado Aron Emiliano Pérez (21), un amigo del presunto asesino y quien le habría conseguido el arma homicida. De hecho declaró y admitió haberlo llevado en moto hasta el barrio Malcayaes tras jugar un partido de fútbol, pero negó haber participado del crimen. Este joven fue condenado en un juicio abreviado a 3 años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.