Las búsquedas en el celular del asesino de Diego Mosca tras el crimen

Por la primera teoría se inclinaron los fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo y Andrea Lazo, y la abogada de las víctimas Jimena Villanueva. Los magistrados descartaron la hipótesis de que los dos disparos se efectuaron por un "accidente" en medio del asalto.

Lazo, quien lideró la investigación, argumentó que "¿si disparó accidentalmente por qué dejó tirado a Diego Mosca y no le prestó algún tipo de asistencia? Cataldo llevaba un arma de fuego 9 milímetros, cargada, dispara en dos ocasiones, a muy corta distancia. Es indubitable que tenía la voluntad clara y concreta de matar a una persona por el despecho que le causó el haber fracasado de cometer el robo".

Los fiscales también enumeraron las pruebas contra Cataldo. Además de un ADN positivo en un barbijo hallado en el lugar del hecho y las cámaras de seguridad que filmaron la secuencia, en el celular del Negro Cata se halló evidencia importante. El sujeto realizó una serie de búsquedas en Google en la mañana siguiente al crimen en Ciudad. Entre las 6 y las 7 horas, Cataldo tipeó: "noticias policiales de mendoza de hoy", "herido de bala para robarle en ciudad de mza en le dia de aller (sic)", "herido de bala de aller domingo" y "un herido de bala en la calle brasil y rioja de mendoza".

Roberto Cataldo.jpg

Por su parte, la abogada defensora Nidia Bosdari no discutió la autoría de su cliente en el hecho, tal como había anticipado en los alegatos iniciales del juicio por jurado. La letrada solicitó a los ciudadanos un veredicto de homicidio en ocasión de robo ya que "la intención fue la de un robo, no la de un homicidio. Quedó corroborado con la búsqueda del celular donde ponía la palabra 'herido de bala', no 'muerto'. La muerte ocurrió a raíz del forcejeo".

ALEGATOS DE CLAUSURA EN EL JUICIO POR JURADO POR EL CRIMEN DEL EX FUTBOLISTA DIEGO MOSCA

Crimen en Ciudad

En la noche del 22 de noviembre pasado, Diego Mosca se encontraba en el Casino de Mendoza. Minutos antes de las 22, se dirigió a una parada de colectivos ubicada en la intersección de Rioja y Brasil. Mientras esperaba el micro para regresar a su casa en Luján de Cuyo fue abordado por el Negro Cata, quien intentó robarle. Diego Mosca se resistió y terminó con dos disparos en el tórax. Fue internado pero terminó muriendo a las horas.

Roberto Cataldo fue detenido luego de ser filmado por las cámaras de seguridad que captaron al agresor y que tenía idénticos tatuajes en los brazos al del sospechoso. Además, en el lugar de hecho se encontró un barbijo del cual se extrajeron rastros genéticos que dieron positivo con Cataldo.