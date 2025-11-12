La Justicia obligó a OSDE a pagar de por vida la semaglutida a una mujer con diabetes

Semaglutida inyección para adelgazar 1.jpg OSDE fue condenada a cubrir el 100% del tratamiento de por vida a una paciente con diabetes II que debe consumir Semaglutida 0,5.

El caso de la paciente que accionó contra OSDE por la Semaglutida

La historia de la paciente que accionó contra la obra social OSDE por la cobertura total e integral de los costos del medicamento inyectable Semaglutida 0,5 se conoció tiempo atrás en medios periodísticos nacionales y es una de las tantas que suceden en ámbitos judiciales acerca del derecho a la salud.

Cobra importancia en estos tiempos porque la Semaglutida se ha convertido en la droga del momento para bajar de peso y tratar la diabetes tipo II con lo cual se evita el agravamiento de ciertas patologías asociadas a la obesidad.

El expediente del caso lleva el número 15434/2024/CA2 y está caratulado “Giménez, Patricia Cristina c/Organización de Servicios Directos Empresarios - OSDE s/ Prestaciones médicas”. La mujer fue representada por la abogada Cintia Correas, especialista en Derecho a la Salud.

La cobertura de OSDE había caído al 40%

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza tuvo en cuenta las primeras consideraciones de la paciente acerca del comportamiento de OSDE en cuanto a la provisión de la droga Semaglutida 0,5.

"Desde octubre de 2023 a mayo de 2024, la obra social OSDE ha dado cobertura en un 70% al medicamento prescripto y desde mayo de 2024 se negó a otorgar un porcentaje de cobertura mayor al 40%, lo que habilitó la interposición de la presente demanda a fin de evitar que empeore la salud de la paciente".

La mujer, de 58 años, padece Diabetes Mellitus desde hace casi 10 años y para mejorar sus parámetros de azúcar en sangre y evitar complicaciones posteriores -cardiovasculares, entre otras- la médica tratante agregó la droga Semaglutida 0,5 "que no es reemplazable por otra similar", según consta en el expediente judicial.