La Justicia Federal y un examen decisivo para cubrir un cargo de juez de sentencia

Roberto Naciff-JUSTICIA FEDERAL.jpeg El camarista federal Roberto Naciff renunció en marzo para jubilarse.

Así es el concurso 525 en la Justicia Federal

El jurado evaluador sorteado para este viernes 17 de octubre está integrado por Ramón Luis González, César Marcelo Soria, Adolfo Gabino Ziulu y Luciana Álvarez.

Los interesados en concursar ya confirmaron la inscripción 10 días hábiles antes del examen, de acuerdo al reglamento del Consejo de la Magistratura.

Será el segundo concurso del Consejo de la Magistratura que se realiza en Mendoza desde agosto de 2024 a la actualidad.

El inmediato anterior fue el concurso 501, convocado por el Consejo de la Magistratura y rendido en 2024 para cubrir la vacante de juez federal penal con competencia electoral que quedó vacante tras la destitución de Walter Bento, ocurrida en noviembre 2023.

Walter Bento El cargo del destituido juez federal Walter Bento sigue vacante y los casos son atendidos por jueces subrogantes.

La Justicia Federal y los concursos demorados

Los aspirantes a suceder a Walter Bento fueron 22, la mayoría son magistrados y abogados mendocinos, quienes esperan la definición y los resultados finales, que están pendientes por razones administrativas y políticas en Buenos Aires.

Mientras tanto, los asuntos electorales del Juzgado Federal 1 de Mendoza están a cargo -de modo interino- de la jueza federal tributaria Susana Pravata, quien tiene a su cargo la organización y desarrollo de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo, los primeros con Boleta Única de Papel.

Los expedientes penales están a cargo del juez penal Marcelo Garnica, también de modo subrogante.

Con todo, el concurso 501 no es el único demorado en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

El concurso 409 sigue frenado

El caso más complejo es el concurso 409 que fue convocado y luego ampliado para cubrir 3 vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, es decir la mitad de la composición original.

Las salidas por las renuncias de Juan Antonio González Macía y Olga Arrabal y el fallecimiento de Alfredo Porras dejaron incompleta la composición de la Cámara Federal de Apelaciones que, aún así, sigue funcionando con los magistrados Gustavo Castiñeira de Dios, Manuel Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci.

Olga Pura Arrabal (2) La jueza federal Olga Arrabal renunció para jubilarse en 2021.

Hay 9 aspirantes para esos 3 cargos y la definición corre por cuenta del Poder Ejecutivo Nacional, que aún no ha postulado a los elegidos ante el Senado de la Nación.

Los nominados en 3 ternas son José Sebastián Elías, Francisco Javier Pascua y Ana Paula Zavattieri; Viviana Beigel, Federico Miguel Baquioni y Alfredo Femando Dantiacq Sánchez; Sebastián Soneira, Mauricio Javier Martínez Rivas Ruzo y Emanuel Saldi.

Las ternas fueron enviadas al Poder Ejecutivo el 11 de julio de 2024.