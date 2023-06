La condenada por estafas en una chocolatería de Mendoza había hecho un trabajo de hormiga

Los hechos ocurrieron entre el 25 y el 30 de enero del 2021. A pesar de las medidas de seguridad que existen dentro de la chocolatería, la ex empleada se arriesgó a cometer las estafas fingiendo que no pasaba nada, pero no pasó desapercibida.

En la causa quedó detallado cómo fue el modus operandi de la mujer que estuvo en la caja de la chocolatería ubicada en calle San Martín al 1.400, a pocos metros de la avenida Las Heras, en pleno centro de Mendoza.

estafas chocolatería de mendoza.jpg La reconocida chocolatería donde la mujer cometió las estafas está ubicada en calle San Martín a metros de calle Las Heras, en Capital.

Los dueños de la chocolatería presentaron ante la Justicia un detalle minucioso de cómo la ex empleada generó un sobrante de dinero en la caja, para luego quedárselo. Además, durante el debate hubo testimonios de ex compañeros que la comprometieron. Todo eso llevó a que la Justicia condenara a la mujer a dos años en suspenso y a cumplir durante 4 años determinadas normas de conductas para no ir al penal.

Las estafas reiteradas en la chocolatería mendocina

La chocolatería entregó a la justicia un detallado informe de cómo fueron los movimientos en la caja cuando estaba la estafadora, ya que todo había quedado registrado por las cámaras de seguridad que están allí instaladas.

Indicaron que el 25 de enero del 2021 a las 9.50 un cliente compró dos promociones de alfajores mixtos por seis unidades y la sindicada ticó solo una promo por $800 y no entregó ticket. El cliente pagó con $2.000 y ella le dio de vuelto $400, y de esa forma generó una diferencia de $800 que se quedó.

Ese mismo día, una hora más tarde dos clientes llevaron dos alfajores por $110, los cuales pagaron en efectivo. De esa manera, la ex empleada no realizó factura, y nuevamente se quedó con ese dinero que no fue registrado.

Minutos después, alrededor de las 10.50 tampoco generó el ticket de la compra de un smothie y un alfajor. En ese caso sólo ticó unos caramelos por $10, y la diferencia de $260 se la quedó ella.

A las 11 realizó un ticket por $405 aunque al cliente que pagó con tarjeta de crédito le cobró $1.505, y no entregó el ticket. Así se hizo con una diferencia de $1.100 que quedaron a su favor.

Entre las 12.05 y 12.50 hizo cuatro cobros en efectivo, pero la ladrona los cargó como que fueron pagados con tarjetas. De esa manera, logró una diferencia de $1.100.

En ese solo día, la mujer se fue de la chocolatería con $3.370, dinero que sobró de la caja y que en ningún momento rindió en la administración de la empresa.

Edificios-Polo-Judicial-Penal-700x525.jpg Los hechos ocurrieron entre el 25 y el 30 de enero del 2021 y fue condenada el 15 de junio del 2023.

El 27 de enero, nuevamente en la caja, generó una diferencia de $4.440 al realizar las mismas maniobras que el día anterior. El primer cobro fraudulento que realizó fue a una clienta que compró dos cajas de bombones surtidos por $1.090. La mujer pagó con tarjeta, pero la venta no fue facturada y la ex empleada hizo solo un ticket por $50.

Luego, en una compra por $1.794, la estafadora generó un ticket por $2.794, es decir que generó una diferencia de $1.000 para ella. Además, no le entregó el ticket a los compradores.

En menos de una hora cometió otro robo. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una persona pagó en efectivo una compra de $510, a pesar que ella indicó que fueron $10 en efectivo y $500 con tarjeta. En otra venta de $360 y la condenada indicó que fue abonado con tarjeta, pero quedó grabado el momento en que la persona pagó en efectivo.

Más tarde realizó un ticket por $1.220, pero ella cobró $1.520, con lo que consiguió una diferencia de $300. En otro hecho, se vio cuando una persona pagó $430 en efectivo, aunque ella lo cargó como pago con tarjeta.

A las 12.15 de ese mismo día, la venta por $870 ella cargó en el sistema que la persona pagó con efectivo $70 y el resto con tarjeta. No generó el cupón y el cliente en realidad había pagado en efectivo.

Así, la ex empleada generaba mediante la falta de cupones y la diferencia en el cobro a los clientes la suma de $4.440 la cual no fue detectada en el sistema.

El mismo mecanismo realizó el 28 de enero, cuando obtuvo $3.515. El 30 de enero, en 8 horas de trabajo se alzó con otro monto de dinero por medio de engaños y maniobras, que en total consiguió hacerse en 5 días la suma de $13.625.

Pago con tarjeta de Debito (2).jpg La estafadora generaba mediante la falta de cupones y la diferencia en el cobro dinero que quedaba a su favor. Imagen ilustrativa. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Testimonios en contra de la estafadora de la reconocida chocolatería local

Durante el debate realizado la semana pasada, otra empleada declaró bajo juramento y habló sobre el manejo extraño que tenía la ahora condenada.

Contó que cuando llegan a trabajar deben dejar todas sus pertenencias en un locker ubicado en la parte interior del local. Dicho negocio es bastante extenso, y para llegar hasta ese sector de la empresa había que caminar bastante.

Lo raro fue cuando la estafadora le ofreció dinero a su compañera que necesitaba hacer una compra en un negocio aledaño. Esto llamó su atención debido a que no tienen permitido tener pertenencias ni dinero en el momento en que trabajan y atienden al público.