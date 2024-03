Juicio por un presunto gatillo fácil: "¿Por qué no disparó hacia el piso o hacia el aire?"

En el departamento de San Rafael se dio el inicio al juicio por jurados en la mañana de este lunes, con los alegatos iniciales donde cada una de las partes del proceso adelanta la teoría que buscará demostrar a lo largo de esta semana. El primer turno fue del fiscal Víctor Giambistiani, quien sostiene que Nadia Verdugo cometió un homicidio agravado por el uso de arma de fuego -de 10 a 33 años de cárcel-.

El magistrado aseguró que se exhibirá un video grabado por las cámaras de uno de los móviles policiales donde se ve el accionar de Nadia Verdugo: "Una imagen dirá más que mil palabras". "Fue la única que realizó entre 6 y 9 disparos con su arma reglamentaria. El resto de sus compañeros utilizó su arma antitumulto con postas de goma, que no son letales. Nunca corrió peligro su vida, ni la de sus compañeros, ni la de sus vecinos. No hubo ningún suceso para justificar la utilización del arma letal", detalló. El fiscal aclaró que "no tenemos nada en contra de la institución policial" pero que "no está discutida la autoría de Nadia Verdugo" y que la víctima fatal "era una persona joven, de 18 años, que tenía toda una vida por delante".