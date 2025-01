En dos semanas, la denuncia penal de Cristina Zuccardi contra José Zuccardi pasó por 4 fiscales

Pepe Zuccardi y Cristina Zuccardi José Zuccardi fue denunciado por la hermana, María Cristina Zuccardi, en Delitos Económicos.

La denuncia contra José Zuccardi por insolvencia fraudulenta

En representación de la ex diputada provincial y ex legisladora nacional Cristina Zuccardi, a quien la Corte de Mendoza benefició con el fallo que condenó al hermano bodeguero, los abogados Carlos Varela Álvarez y Enoc Ortiz presentaron una denuncia penal y argumentaron que José Zuccardi se ha desprendido de 112 marcas para declararse insolvente, es decir para no tener con qué afrontar el pago.

Para ello, aportaron información recabada en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), donde se registran marcas y patentes y modelos y diseños de productos.

La presentación fue hecha antes del cierre del año judicial 2024 con el objetivo de que fuera investigada durante la feria sin que cayera en el tiempo muerto del receso de verano.

La acusación y pedido de habilitación de feria judicial fueron recibidos por el fiscal Hernán Ríos Ruiz, de Delitos Económicos, pero este rápidamente se apartó por tener trato con el entorno del bodeguero José Zuccardi. Fue entonces el turno de otra magistrada: Mariana Pedot, quien pasó de largo por estar de licencia.

El caso Zuccardi vs. Zuccardi en Delitos Económicos

Fue la hora de la tercera magistrada: Susana Muscianisi, con vasta experiencia en la pesquisa de Delitos Económicos, como los casos de corrupción en la función pública de Luis Lobos y Claudia Sgró. Ella habilitó que la denuncia penal contra Pepe Zuccardi fuera investigada durante este mes de enero.

Tras la fugaz intervención y el comienzo de la feria judicial, la causa volvió a recaer en Ríos Ruiz -de turno este verano- que la redireccionó al fiscal de Delitos No Especializados de guardia. Sin embargo, en caso de autorizar alguna medida judicial urgente, esa decisión estará a cargo del fiscal de Robos y Hurtos José García Mango.

En breve, el caso deberá volver a Delitos Económicos, cuyo jefe es Alejandro Iturbide.

próvolo-juicio monjas-alejandro iturbide.jpg La parte penal del caso Zuccardi está a cargo de Delitos Económicos, cuyo jefe es Alejandro Iturbide. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Quedará en manos del quinto fiscal, quien podría ser Gabriela García Cobos a partir del 11 de enero hasta el 31 de este mes.

No se descarta que el caso sea tomado, una vez culminada la feria, por el fiscal Juan Ticheli, a cargo durante todo el 2024 del escándalo por el delito peculado que tiene como imputados, entre otros, al ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y a la esposa, ex funcionaria municipal y suspendida legisladora provincial demarchista Janina Ortiz por el uso de $35 millones de la comuna en favor de una cooperativa de trabajo.