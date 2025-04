El jefe de fiscales habló sobre el detenido con decenas de antecedentes: "No hay irregularidad"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MercedesRus1/status/1912485553586524616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1912485553586524616%7Ctwgr%5Eddbe03739cf9698648bc9f84d66b075ad4b098b3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mendoza.gov.ar%2Fprensa%2Funa-policia-en-funciones-capturo-a-un-reincidente-con-mas-de-130-aprehensiones%2F&partner=&hide_thread=false Una subcomisaria aprehendió a un sujeto en un comercio de la Peatonal. La Policía de Mendoza lo detuvo 3 veces en los últimos 3 días, 7 el mes pasado y 17 en lo que va del año, acumulando más de 130 aprehensiones en su historial. pic.twitter.com/O3M4LQ3Rv1 — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) April 16, 2025

La respuesta de Alejandro Gullé

Quien recogió el guante fue el jefe de los fiscales en la provincia, Alejandro Gullé. En diálogo con Radio Nihuil este viernes argumentó que "a veces no damos la información completa o se malinterpreta".

Luego procedió a desmentir que el hombre haya sido detenido 130 veces: "Tiene entradas y salidas para ver antecedentes en las que no entre en el circuito de la Justicia. No hubo irregularidad alguna de la Justicia. No se puede contabilizar las detenciones de averiguación de antecedentes como ingreso por delitos". "Eso no es una puerta giratoria porque nunca se judicializa, no le avisan a un fiscal", agregó.

Alejandro Gullé-Rus y Vega-Megaoperativo.jpeg La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, junto al procurador general, Alejandro Gullé.

Sobre los antecedentes judiciales del hombre detenido detalló que en el último tiempo ha tenido 3 causas donde en una fue condenado, en otra se le tomó un declaración y en la tercera quedó libre por falta de pruebas. "Desde 2019 hasta hoy a tenido 10 condenas pero son todas por delitos chicos, como hurtos simples, donde las penas de esos delitos son livianas", detalló.

"Yo no digo que es un angelito, al contrario. Pero tiene 10 condenas. No le podemos pedir a la Ley lo que la Ley no da. La legislación queda corta pero eso es un problema del Congreso de la Nación", concluyó Alejandro Gullé.