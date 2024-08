El abogado imputado por violencia de género estuvo preso y denunció pésimas condiciones de detención

En diálogo con Diario UNO, el letrado explicó que estuvo preso en la comisaría 16 de Lavalle entre el jueves y el sábado últimos, y denunció que esa dependencia tiene pésimas condiciones salubridad que afectaron su dignidad.

El abogado dijo que no comió las raciones que le fueron entregadas durante la detención para no verse obligado a utilizar los baños, ya que esas instalaciones "carecen de higiene y no ofrecen la privacidad necesaria".