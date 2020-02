La defensa de un hombre que degolló a su pareja: "No es una persona machista"

Ramón Castro confesó ser el femicida.

Sebastián Salas

El primer juicio por jurados del año en Mendoza ya está en curso. En el proceso no se discute que Ramón Omar Castro (40) fue quien asesinó a su pareja, Roxana Ferreyra (39), en General Alvear, si no que la defensa busca evitar una condena a prisión perpetua.

Castro está imputado por homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé como única pena la máxima que contempla el Código Penal. Así lo adelantó en su alegato de apertura el fiscal Pablo Peñasco este miércoles.

"En este juicio está acordado que el hecho y la autoría están probados. La defensa va a querer demostrar que no hubo violencia de género y fue un caso de emoción violenta", le adelantó el magistrado al jurado popular.

Pero luego señaló que "Castro tenía celos excesivos, control y dominio sobre ella. Roxana se sometió a ese vínculo", agregando que en una ocasión le propinó una paliza para que no vaya a un cumpleaños familiar.

Efectivamente, el defensor Jorge Martín Luque planteó que "no existía ese contexto de violencia de género. Castro no tenía sometida a Roxana, era una relación de plena igualdad. No era violento con ella durante el matrimonio".

El letrado agregó que el sueldo que ganaba su cliente lo compartía con la víctima fatal y hasta aseveró que "Castro no era una persona machista, todo lo contrario".

El juicio continuará durante los próximos días con la calificación del caso como eje central. Si la defensa logra probar un estado de emoción violenta convertirá el caso en un delito excarcelable -de 1 a 3 años de prisión- o si puede demostrar una circunstancia extraordinario de atenuación será de 8 a 25 años la escala penal. Caso contrario, Castro será sentenciado a prisión perpetua.

Roxana Ferreyra y Ramón Castro, protagonistas del hecho de sangre.

El caso

La investigación comenzó el 5 de noviembre de 2018 cuando Roxana Ferreyra, madre de 4 hijos, manejaba su moto para ir hasta su trabajo en la localidad de Bowen. Según la Fiscalía, en su camino se cruzó una moto conducida por su expareja. El hombre la chocó y la tiró al suelo. La víctima empezó a correr pero recibió varias puñaladas en su espalda. Finalmente, fue degollada.

El femicida llevó el cadáver hasta un desagüe e intentó quitarse la vida. Como no lo logró, se subió a un árbol y llamó al 911 confesando el hecho.