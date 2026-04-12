La investigación por el crimen del prestamista Matías Oscar Miralles (33) ha sido una de las causas de asesinato más complejas de los últimos años. No tanto por las pruebas en el expediente sino por la cantidad de detenidos: desde cueveros acusados de autores intelectuales hasta los sicarios que apretaron el gatillo aquel día de junio de 2022 en la Cuarta Sección. Ahora llega el momento de la verdad: el juicio contra los imputados.
Cueveros, sicarios, un prestamista y un crimen: comienza el juicio por un asesinato en la Cuarta Sección
Cinco sospechosos se sentarán en el banquillo de acusados desde este lunes por el crimen de Matías Miralles (33), ocurrido hace casi 4 años
Cinco de los seis sospechosos que tiene el expediente se sentarán en el banquillo de acusados desde el próximo lunes. Para la Fiscalía, cada uno de ellos tuvo un rol determinaron en la cadena de responsabilidades que derivó en el crimen. Algunos como instigadores, otros como sicarios y otros como nexos entre ambos grupos.
La fiscal de Homicidios Andrea Lazo estará a cargo de sostener la teoría acusatoria -la investigación la realizó su colega Gustavo Pirrello, hoy procurador adjunto-. En caso que los 12 integrantes del jurado coincidan con esta hipótesis, el quinteto de sospechosos será condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por promesa remuneratoria y por la participación de un menor de edad.
El único imputado que no será juzgado desde el lunes es justamente el presunto autor de los disparos que terminaron con la vida del prestamista Matías Miralles. Se trata de un adolescente de 19 años sindicado como Chongo que al momento del crimen tenía 16 años, por lo que será sometido a un juicio aparte ante la Justicia de Menores.
El crimen en la Cuarta Sección
Matías Oscar Miralles (33) fue acribillado a tiros el 9 de junio de 2022 en la Cuarta Sección. Los asesinos llegaron en una motocicleta hasta su casa ubicada en calle Montecaseros, frente a la plaza Cobos. Uno de ellos tenía una mochila de Pedidos Ya, la aplicación para deliverys. Tocaron el timbre y cuando la víctima salió a abrir fue acribillada de varios disparos. La principal hipótesis del hecho es que el móvil del crimen está vinculado a la actividad de Miralles, quien era prestamista.
Con el correr de los días, una pericia balística determinó que los tiros fueron efectuados por una pistola que ya había estado involucrada en al menos dos hechos más vinculados a una facción de la barra brava de Huracán Las Heras.
De esta forma se realizaron allanamientos en casas de distintos barrabravas y Lucas Nicolás Segovia (25) se convirtió en el primer detenido en la causa. Semanas después, un testigo de identidad reservada declaró que escuchó a este joven ofrecerle "plata y merca" a Pablo Gabriel Herrera (23) y a un menor de 16 años conocido como Chongo a cambio de cometer el crimen.
Con el avance de la investigación, quedó detenido el padrastro de Segovia, Jorge Ballena Herrera (50), quien trabajaba como arbolito en una cueva de la galería Tonsa que era propiedad de Cristian Javier Ideme (45). Este último era amigo de Guillermo Emanuel Sosa (44), el dueño del corralón que tenía una millonaria deuda con Matías Miralles y recibía constantes amenazas del prestamista.
Es decir, según la teoría de la Fiscalía de Homicidios, Guillermo Sosa y Cristian Ideme prefirieron mandar a matar al prestamista antes que pagarle lo que le debían. Para ello usaron como nexo al arbolito Ballena Herrera, quien se puso en contacto con los tres adolescentes vinculados a la barra brava de Huracán Las Heras y dos de estos concretaron el asesinato. Pablo Herrera manejaba la moto y el Chongo fue quien disparó.