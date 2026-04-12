Cueveros, sicarios, un prestamista y un crimen: comienza el juicio por un asesinato en la Cuarta Sección

Maximiliano Chongo Farrando 3.jpg El Chongo, acusado de cometer el crimen en Ciudad.

El único imputado que no será juzgado desde el lunes es justamente el presunto autor de los disparos que terminaron con la vida del prestamista Matías Miralles. Se trata de un adolescente de 19 años sindicado como Chongo que al momento del crimen tenía 16 años, por lo que será sometido a un juicio aparte ante la Justicia de Menores.

El crimen en la Cuarta Sección

Matías Oscar Miralles (33) fue acribillado a tiros el 9 de junio de 2022 en la Cuarta Sección. Los asesinos llegaron en una motocicleta hasta su casa ubicada en calle Montecaseros, frente a la plaza Cobos. Uno de ellos tenía una mochila de Pedidos Ya, la aplicación para deliverys. Tocaron el timbre y cuando la víctima salió a abrir fue acribillada de varios disparos. La principal hipótesis del hecho es que el móvil del crimen está vinculado a la actividad de Miralles, quien era prestamista.

Con el correr de los días, una pericia balística determinó que los tiros fueron efectuados por una pistola que ya había estado involucrada en al menos dos hechos más vinculados a una facción de la barra brava de Huracán Las Heras.

guillermo sosa y ballena herrera, prestamista miralles.jpg El empresario Guillermo Sosa y el arbolito Ballena Herrera habrían mandado a cometer el crimen.

De esta forma se realizaron allanamientos en casas de distintos barrabravas y Lucas Nicolás Segovia (25) se convirtió en el primer detenido en la causa. Semanas después, un testigo de identidad reservada declaró que escuchó a este joven ofrecerle "plata y merca" a Pablo Gabriel Herrera (23) y a un menor de 16 años conocido como Chongo a cambio de cometer el crimen.

Con el avance de la investigación, quedó detenido el padrastro de Segovia, Jorge Ballena Herrera (50), quien trabajaba como arbolito en una cueva de la galería Tonsa que era propiedad de Cristian Javier Ideme (45). Este último era amigo de Guillermo Emanuel Sosa (44), el dueño del corralón que tenía una millonaria deuda con Matías Miralles y recibía constantes amenazas del prestamista.

Es decir, según la teoría de la Fiscalía de Homicidios, Guillermo Sosa y Cristian Ideme prefirieron mandar a matar al prestamista antes que pagarle lo que le debían. Para ello usaron como nexo al arbolito Ballena Herrera, quien se puso en contacto con los tres adolescentes vinculados a la barra brava de Huracán Las Heras y dos de estos concretaron el asesinato. Pablo Herrera manejaba la moto y el Chongo fue quien disparó.