Cuatro años sin Viviana Luna: su hija reclama Justicia

viviana luna.jpg

“Y volvió a llegar esta fecha nuevamente, otro 7 de diciembre que me desgarra el alma, otro año más, otro año más de dolor, de incertidumbre, de angustia y de miles de sentimientos más, que son imposibles de describir. Es que a medida que va pasando el tiempo, los años, se van perdiendo las esperanzas, vas perdiendo las fuerzas y son cosas que te impiden seguir peleándola. Pero a la vez, es la misma injusticia la que te hace ser fuerte, la que te hace seguir, porque ves como el tiempo pasa y nadie hace nada. Te invaden miles de preguntas; porqué a otras sí y a ella no, si ella también merece que la busquen como corresponde".

"Y acá voy una vez más exigiendo justicia, porque no puede ser que ya llevemos cuatro años así, y como siempre, me refiero a la fiscal que lleva el caso de mi mamá, Claudia Ríos. ¿No le da culpa o algún sentimiento saber que tiene una causa ahí sin resolver, que detrás de esa causa hay una familia devastada?"

viviana luna y ayelén luna 2.jpg

"Hace cuatro años atrás íbamos viendo como pasaban las horas y vos no llegabas, e íbamos hablando con tu amiga a la que ibas a ir a visitar después de la entrevista de trabajo, con la pareja que tenías en ese momento, con tus hermanas, etc. Y nadie sabía nada, no sabíamos que más hacer y decidimos hacer la denuncia a eso de las 22 o 23 aproximadamente".

"Y cómo te explicas que estás haciendo una denuncia porque tu mamá ‘desapareció’. Realmente nunca me imaginé tener que vivir esto, porque uno nunca se imagina que estas cosas le pueden llegar a tocar, porque siempre lo miras de afuera, en otras personas".

"Si ella el día anterior estaba bien, estaba con nosotros, y al otro día de repente ya no estaba más. Me faltaron decirle tantas cosas, vivir tantas cosas".

"Y después de cuatro años no logro entender cómo puede ser que nadie haya visto, escuchado algo, porque aquel que sabe o escuchó o vio algo al no decirlo también es cómplice".

viviana luna y ayelen.jpg

"Y sé que si mi mamá el día de hoy no está con nosotros es porque alguien le hizo algo. La conozco a la perfección, sé la clase de mujer, la excelente madre y abuela: jamás se hubiera ido por su propia voluntad".

"Y con esto trato, también, de generar conciencia social: LAS PERSONAS NO DESAPARECEN. Eso tratan de hacernos creer, que están desaparecidas, pero ¿cómo es que alguien desaparece?".

"El día que alguien me dé una explicación lógica, ahí voy a creer que mi mamá ‘desapareció’. Mientras, la voy a seguir buscando y pidiendo que se haga justicia. Aunque a veces esté cansada, por mi mamá voy a mover cielo y tierra hasta la última gota de mi energía. Por ella, siempre”,

Ayelén Julián Luna

#NiUnaMenos

#JusticiaPorVivianaLuna