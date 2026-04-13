Crimen del prestamista en Ciudad: "Los deudores decidieron eliminar a la persona que les reclamaba"

Este último le encargó la tarea a su hijastro, Lucas Nicolás Segovia (25), quien le ofreció drogas y dinero a conocidos suyos de la barrabrava de Huracán Las Heras, su primo Pablo Gabriel Herrera (23) y un menor de 16 años conocido como Chongo -será juzgado en otro debate-.

crimen matias miralles La Fiscalía elaboró un cuadro sobre los roles de los acusados en el crimen.

Las posturas sobre el crimen

En los alegatos iniciales del juicio, la fiscal Andrea Lazo consideró que "no fue un hecho la azar, es el resultado de una decisión de los acusados donde algunos impulsaron la idea, otros hicieron los contactos y otros ejecutaron el hecho. Los deudores toma una decisión: no fue pagar la deuda ni acudir a la Justicia por las amenazas que recibían del prestamista sino que decidieron eliminar a la persona que les reclamaba. Es ahí que se pone en marcha una cadena. No fue casualidad, fue una acción absolutamente coordinada".

En tanto que los abogados defensores de los cinco sospechosos negaron su participación en el crimen. El abogado Leandro Ruiz, por Pablo Herrera, le manifestó al jurado que su cliente "no tuvo participación ni conocimiento del hecho. Vamos a demostrar que ese día estuvo en otro lugar". Su colega Joana Montero, que representa a Lucas Segovia, agregó que la teoría de la fiscal "es un rompecabezas donde hay piezas que faltan y otras que no encajan".

Los abogados Pablo Cazabán y Carla Tirenti, que defienden a Ballena Herrera y Cristian Ideme, explicaron que el "el supuesto motivo para cometer el crimen en realidad no existe. Fue un creación de la Fiscalía". Mientras que el letrado Gabriel Alliana dijo que su cliente Guillermo Sosa "es un empresario que tenía solvencia económica para pagar. No se le hizo una deuda abultada y siempre abonó".

Embed

El crimen del prestamista en la Cuarta Sección

Matías Miralles fue acribillado a tiros el 9 de junio de 2022 en la Cuarta Sección. Los asesinos llegaron en una motocicleta hasta su casa ubicada en calle Montecaseros, frente a la plaza Cobos, en Capital. Uno de ellos tenía una mochila de Pedidos Ya, la aplicación para deliverys. Tocaron el timbre y cuando la víctima salió a abrir fue acribillada de varios disparos. La principal hipótesis del hecho es que el móvil del crimen está vinculado a su actividad: era prestamista.

Con el correr de los días, una pericia balística determinó que los tiros fueron efectuados por una pistola que ya había estado involucrada en al menos dos hechos más vinculados a una facción de la barra brava de Huracán Las Heras.

De esta forma se realizaron allanamientos en casas de distintos barrabravas y Lucas Segovia se convirtió en el primer detenido en la causa. Semanas después, un testigo de identidad reservada declaró que escuchó a este joven ofrecerle "plata y merca" a Pablo Herrera y al Chongo a cambio de cometer el crimen.

Con el avance de la investigación, quedó detenido el padrastro de Segovia, Ballena Herrera, quien trabajaba como arbolito en una cueva de la galería Tonsa que era propiedad de Cristian Idem. Este último era amigo de Guillermo Sosa, el dueño del corralón que tenía una millonaria deuda con Matías Miralles y recibía constantes amenazas del prestamista. Es decir, según la teoría de la Fiscalía de Homicidios, Guillermo Sosa y Cristian Ideme prefirieron mandar a matar al prestamista antes que pagarle lo que le debían.