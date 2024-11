Comenzó un juicio por un crimen que involucra "drogas, armas, bandas y tiroteos", según el fiscal

Alexis Fachi Alcaraz Sosa 2.jpeg Alexis Fachi Alcaraz.

En tanto que la abogada defensora, Verónica Chaves, contrapuso que en el juicio por jurado se debe probar "si Alcaraz realizó las conductas, no si es el malo de barrio". "En los hechos hay distintos sujetos y no hay certezas de quién es el autor", planteó la letrada. "Estoy convencida de que Alcaraz Sosa no fue quien dio muerte a Pablo Cataldo, no fue quien intimidó a la principal testigo en estos hechos.

El debate continuará este martes con los primeros testigos que serán escuchados por el jurado popular y por el juez técnico Mauro Perassi. Se espera que entre el jueves y vienes se conozca la sentencia por el crimen en Luján de Cuyo.

Crimen en Luján de Cuyo

En la noche del 13 de diciembre de 2022, Pablo Cataldo se encontraba en un kiosco ubicado en el barrio Virgen de Guadalupe. En ese momento, un sujeto se aproximó por la ventana de la propiedad y efectuó dos certeros disparos que impactaron en el corazón del joven de 23 años. Perdió la vida a los pocos minutos. El asesino luego huyó con dos personas que continuaron tirando tiros a la fachada del lugar.

Los testigos que declararon en la causa apuntaron contra el Fachi Alcaraz como el autor del crimen, aunque fue detenido recién en marzo siguiente. En el expediente quedó plasmado que tenía diferencias con la víctima fatal por la venta de drogas en la zona y hasta incluso una semana antes del homicidio Pablo Cataldo le había pedido a una amiga que denunciara anónimamente al Fachi porque "anda a los tiros en el barrio". Incluso señalaron que tiempo atrás la víctima ya había sido baleada en el mentón y estuvo dos meses internada en terapia intensiva.

También fueron detenidos un hombre y una mujer que habrían participado de la secuencia efectuando disparos al frente del kiosco mientras huían y fueron condenados hace algunos meses a penas menores por el delito de abuso de armas.