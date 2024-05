Clientes de 8 prepagas denunciaron penalmente a gerentes porque no les recalcularon las cuotas

"Venimos a la Justicia Federal con esta denuncia porque han incurrido en el delito penal de desobediencia, sancionado por el artículo 239 del Código Penal", explicaron los letrados.

Pablo Quirós.png Pablo Quirós, juez federal en lo Civil y Comercial, quien falló en contra de las prepagas.

Se trata de 31 clientes de estas ocho compañías a quienes, según el escrito, no se les ha recalculado el precio de las cuotas a valores anteriores a la entrada en vigencia del decreto, como ordenó Quirós.

A otros les fueron suspendidos los servicios médicos por falta de pago -contradiciendo la orden judicial- afectando tratamientos médicos de diversas especialidades. Contra el cáncer, en algunos casos.

El amparo del juez Quirós a favor de los clientes de las prepagas

A comienzos de febrero último, Quirós, juez federal de Mendoza en materia Civil y Comercial, aceptó el planteo de clientes mendocinos de empresas de medicina prepaga y ordenó a esas compañías lo siguiente:

1) Que suspendan los aumentos de las cuotas que habían practicado en perjuicio de un cliente mendocino y su esposa

2) Que recalculen las facturaciones de enero y febrero para que el amparista pueda pagarlas

3) Que no se suspendan los servicios y tratamientos médicos

Esta decisión fue ampliada a otros casos de clientes de otras firmas y no tienen efectos suspensivos, por lo cual, para los abogados, "las empresas no tienen porqué no cumplir la cautelar del juez Pablo Quirós".

