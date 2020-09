Caso Próvolo: la Corte confirmó la condena contra Corbacho, Corradi y Gómez

El 25 de noviembre pasado, Corbacho recibió 45 años de cárcel por 13 hechos, Corradi recibió 42 años de cárcel por 5 hechos y Armando Gómez recibió 18 años de cárcel por 2 hechos. Para los jueces, los tres fueron autores de abusos sexuales de todo tipo contra los menores hipoacúsicos que acudían al instituto Antonio Próvolo ubicado en calle Boedo.

Pero esa no fue la palabra final. Tanto los abogados de las víctimas -de la organización Xumek- como los defensores oficiales de los condenados presentaron recursos para que la Suprema Corte de Justicia revise la sentencia.

Por la parte querellante cuestionaron que Corbacho fue absuelto en uno de los hechos -identificado como el número 10- ya que la víctima no presentaba lesiones físicas que constataran los vejámenes, entre otros motivos.

Por el lado de las defensas presentaron una batería de cuestionamientos no sólo con respecto al proceso penal sino ante la presunta falta de pruebas para llegar las condenas. Sin entrar en detalles por tratarse de delitos sexuales, aseguraron que algunos testimonios fueron sobrevalorados, que no los dejaron interrogar a un testigo clave, que las identidades de las víctimas de algunos hechos no están claras y que incluso hay fechas que no son precisas, lo que viola el derecho a la defensa.

La defensora oficial Alicia Arlotta también planteó que Armando Gómez padece una discapacidad y no estaba en condiciones de afrontar el juicio en su contra.

Este viernes, la Suprema Corte de Justicia rechazó todos los planteos. Los ministros Dalmiro Garay -preopinante-, Pedro Llorente y Alejandra Orbelli -subrogante- confirmaron la sentencia anterior en todas sus partes. Punto final, al menos en la provincia, de esta parte del expediente. Ahora los abogados podrán insistir ante la Corte nacional.

En paralelo, por estos días se están haciendo las audiencias previas de cara al inicio del segundo juicio por el caso Próvolo, donde están acusadas dos monjas -Kosaka Kumiko y Asunción Martínez- y varias autoridades y personal civil del instituto.