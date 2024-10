Caso Loan: ordenaron el traslado de Laudelina Peña hacia el Penal Federal de Luján de Cuyo

Loan.jpg Por orden de la Justicia Federal de Goya, la tía de Loan Danilo Peña, implicada en la desaparición del nene de 5 años, quedará alojada en el penal Federal de Luján de Cuyo.

“Luego de un exhaustivo análisis en materia de contexto de encierro y las consideraciones vertidas anteriormente, esta instancia considera acertado que la misma sea trasladada hacia otro establecimiento penitenciario de esta repartición, acorde a los estándares de seguridad pertinentes y que puedan atenderse sus necesidades en cuanto a bienestar y alojamiento”, indicaron en la petición realizada.

Laudelina Peña iba a ampliar su declaración ante la jueza Pozzer Penzo luego de un pedido de la abogada de la mujer. Lo haría por tercera vez y sería vía Zoom desde la cárcel de Ezeiza. Pero cuando la tía de Loan se enteró del traslado hacia el penal federal de Mendoza dio marcha atrás y expresó que no quería volver a declarar en la causa.

La primera vez que declaró fue el 29 de junio pasado ante la justicia provincial de Corrientes, donde dijo que su sobrino de 5 años había sido atropellado y enterrado por Carlos Pérez y la ex funcionaria correntina María Victoria Caillava, quienes estaban en la mira por la desaparición de Loan.

caso Loan Corrientes.jpg Loan desapareció el 13 de junio pasado luego de un almuerzo en la casa de su abuela, donde estaba con otros niños y varios adultos.

Pero tiempo después, la tía de Loan dijo que ese accidente no había ocurrido y que dijo eso por amenazas de su ex abogado: “Perdón por mentir en la primera declaración. No fue mi intención, fue del abogado Codazzi”, señaló en esa oportunidad ante la jueza federal de Goya.

“Para mí se lo llevaron, pero no sé quién. Pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, que eran las tres personas mayores con las que estaba Loan", agregó en esa segunda declaración.

Caso Loan: sin avances sobre el niño de 5 años

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el jueves 13 de junio pasado, luego de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en el Paraje Algarrobal una zona rural de la localidad de 9 de Julio, en Goya, Corrientes.

Luego del almuerzo, otros cinco chicos que estaban allí y tres adultos salieron a caminar hasta un árbol de naranjas, pero minutos después Loan había desaparecido. Varias contradicciones y un panorama nada claro dieron inicio a una investigación para encontrar al chico en las primeras horas de su desaparición, pero nada se supo de él.

Hubo acusaciones cruzadas entre familiares y poco después comenzaron las detenciones e imputaciones de los posibles implicados en el caso Loan. La Justicia cree que se trata de un caso de tráfico infantil, pero aun no hay pruebas concretas que confirmen esa hipótesis ni ninguna otra.