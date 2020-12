Pablo Arancibia, de 33 años, junto con su pareja Micaela Méndez, de 27 años, son por ahora los únicos sospechosos por la desaparición de Florencia Romano, de 14 años, quien estuvo en su casa de Maipú el sábado pasado y no se supo más nada de ella. El hombre tiene graves antecedentes con dos ex parejas. A una de ellas la amenazó con matar a toda su familia, según la denunciante. A otra la golpeó, la ahorcó, le prohibió comunicarse con su familia y no la dejaba salir de su casa, manifestó la segunda denunciante. En ninguno de los casos fue condenado.