Israel abatió a Alireza Tangsiri, comandante responsable del cierre del estrecho de Ormuz

La operación israelí se produjo en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, Alireza Tangsiri.

Un punto clave para el petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es considerado un enclave estratégico, ya que por allí circula cerca de un tercio del petróleo que se comercializa a nivel global. Por este motivo, cualquier conflicto en esa zona tiene impacto inmediato en los mercados internacionales.

La muerte de Tangsiri representa, en ese sentido, un golpe directo a la estructura operativa iraní en uno de los puntos más críticos del mapa energético mundial.

Israel abatió a Alireza Tangsiri, jefe naval iraní clave en el estrecho de Ormuz

El operativo se da en un contexto de creciente tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos, con enfrentamientos indirectos y una dinámica de acciones militares que elevan el riesgo de una escalada mayor.

Hasta el momento, desde Irán no se detallaron posibles represalias, aunque se espera una respuesta en el plano político o militar en las próximas horas.

El conflicto en Medio Oriente suma así un nuevo capítulo que incrementa la incertidumbre global. La eliminación de un alto mando como Tangsiri no solo impacta en el plano militar, sino que también reconfigura el escenario geopolítico en una de las regiones más sensibles del mundo.