Israel abatió a Alireza Tangsiri, comandante responsable del cierre del estrecho de Ormuz

Israel confirmó que abatió a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán, en el marco de operaciones militares en curso en Medio Oriente, lo que profundiza la escalada del conflicto en la región. El hecho ocurrió este jueves y fue informado por las Fuerzas de Defensa de Israel, que lo consideraron un objetivo estratégico dentro de la estructura militar iraní.
Quién era Alireza Tangsiri
El militar iraní Alireza Tangsiri ocupaba un rol central dentro del esquema de defensa de Irán. Como jefe naval de la Guardia Revolucionaria, tenía una influencia directa en las operaciones en el Golfo Pérsico, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas más sensibles del mundo para el comercio energético.
Según reportes internacionales, estaba vinculado a la estrategia iraní de bloquear o restringir el tránsito marítimo en la zona, una herramienta clave de presión geopolítica.
Un punto clave para el petróleo mundial
El estrecho de Ormuz es considerado un enclave estratégico, ya que por allí circula cerca de un tercio del petróleo que se comercializa a nivel global. Por este motivo, cualquier conflicto en esa zona tiene impacto inmediato en los mercados internacionales.
La muerte de Tangsiri representa, en ese sentido, un golpe directo a la estructura operativa iraní en uno de los puntos más críticos del mapa energético mundial.
El operativo se da en un contexto de creciente tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos, con enfrentamientos indirectos y una dinámica de acciones militares que elevan el riesgo de una escalada mayor.
Hasta el momento, desde Irán no se detallaron posibles represalias, aunque se espera una respuesta en el plano político o militar en las próximas horas.
El conflicto en Medio Oriente suma así un nuevo capítulo que incrementa la incertidumbre global. La eliminación de un alto mando como Tangsiri no solo impacta en el plano militar, sino que también reconfigura el escenario geopolítico en una de las regiones más sensibles del mundo.