Era un caluroso julio de 1977 cuando en la ciudad de New York la naturaleza intervino de manera drástica en efecto dominó. Una serie de rayos impactó en una subestación eléctrica en el río Hudson provocando el mayor apagón de la historia.
Un apagón para la historia: el día en el que una red eléctrica colapsó y 9 millones de personas se quedaron sin luz
Un apagón masivo dejó a toda una ciudad en la oscuridad durante más de 24 horas y provocó caos, saqueos y uno de los episodios más recordados de la historia
Fue una noche dura, de película. La ciudad parecía asemejarse entre las sombras al Eternauta. Por 25 horas, miles de personas vivieron en la crisis de la oscuridad, sin semáforos, ascensores detenidos, sin electricidad y con una tensión social que sin dudas no pasaría desapercibida.
El día en el que una red eléctrica colapsó y millones de personas se quedaron sin luz
La noche del 13 de julio de 1977 comenzó como cualquier otra en Nueva York, pero en pocas horas la ciudad más poblada de Estados Unidos quedaría completamente a oscuras.
Una serie de tormentas eléctricas impactó el sistema energético de la región, provocando una reacción en cadena que terminó dejando sin suministro eléctrico a casi 9 millones de personas. El evento pasaría a la historia como el Apagón de Nueva York.
El origen del problema estuvo cuando la tormenta golpeó líneas de transmisión de energía cerca de la ciudad. Los rayos provocaron fallas en varias instalaciones del sistema eléctrico que alimentaba a Nueva York. La compañía responsable del suministro intentó estabilizar la red, pero los fallos se multiplicaron rápidamente. Finalmente, poco después de las 9:30 de la noche, la red eléctrica colapsó y la ciudad entera quedó sin luz.
El apagón que hizo historia y generó caos
El apagón ocurrió en un momento especialmente delicado para Nueva York. Durante la década de 1970 la ciudad atravesaba una fuerte crisis económica, altos niveles de desempleo y un aumento de la criminalidad.
En medio de la oscuridad, comenzaron disturbios y saqueos en distintos barrios. Más de 1.600 comercios fueron dañados o saqueados, y miles de personas fueron detenidas por las autoridades.
Los bomberos también recibieron cientos de llamados por incendios provocados durante la noche. De hecho, restablecer la electricidad no fue una tarea sencilla. Técnicos y operarios trabajaron durante horas para reactivar el sistema y volver a poner en marcha las líneas de transmisión.
El servicio comenzó a restablecerse recién al día siguiente, el 14 de julio, después de más de 24 horas de interrupción. Pero el evento demostró la vulnerabilidad de las grandes ciudades ante fallos en servicios esenciales y llevó a mejoras en los sistemas de distribución eléctrica y en los protocolos de emergencia.