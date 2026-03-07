Un apagón para la historia: el día en el que una red eléctrica colapsó y 9 millones de personas se quedaron sin luz

apagon en new york (1) El apagón de 1977 y las horas de "terror" que desataron saqueos e incendios en Nueva York.

Una serie de tormentas eléctricas impactó el sistema energético de la región, provocando una reacción en cadena que terminó dejando sin suministro eléctrico a casi 9 millones de personas. El evento pasaría a la historia como el Apagón de Nueva York.

El origen del problema estuvo cuando la tormenta golpeó líneas de transmisión de energía cerca de la ciudad. Los rayos provocaron fallas en varias instalaciones del sistema eléctrico que alimentaba a Nueva York. La compañía responsable del suministro intentó estabilizar la red, pero los fallos se multiplicaron rápidamente. Finalmente, poco después de las 9:30 de la noche, la red eléctrica colapsó y la ciudad entera quedó sin luz.

El apagón que hizo historia y generó caos

El apagón ocurrió en un momento especialmente delicado para Nueva York. Durante la década de 1970 la ciudad atravesaba una fuerte crisis económica, altos niveles de desempleo y un aumento de la criminalidad.

En medio de la oscuridad, comenzaron disturbios y saqueos en distintos barrios. Más de 1.600 comercios fueron dañados o saqueados, y miles de personas fueron detenidas por las autoridades.

apagon en new york (2) Se dice que muchos jóvenes aprovecharon la situación del apagón para obtener equipos de música que luego darían impulso al nacimiento del género Hip Hop en el Bronx.

Los bomberos también recibieron cientos de llamados por incendios provocados durante la noche. De hecho, restablecer la electricidad no fue una tarea sencilla. Técnicos y operarios trabajaron durante horas para reactivar el sistema y volver a poner en marcha las líneas de transmisión.

El servicio comenzó a restablecerse recién al día siguiente, el 14 de julio, después de más de 24 horas de interrupción. Pero el evento demostró la vulnerabilidad de las grandes ciudades ante fallos en servicios esenciales y llevó a mejoras en los sistemas de distribución eléctrica y en los protocolos de emergencia.